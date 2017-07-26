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Чем Россия может ответить на новые санкции США

27.07.2017 09:07 — Разное | Ежедневник  
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Чем Россия может ответить на новые санкции США

фото: Luckyoptions.ru

СМИ стали известны меры, которые Россия может принять в ответ на решение Конгресса США.

Накануне палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. В ближайшее время документ рассмотрит сенат, после чего он поступит на подпись президенту.

В случае окончательного утверждения, новый пакет санкций может стать самым масштабным с начала 2014 года. Ограничения, в основном касаются энергетики.

По данным "Коммерсанта", ответные меры Москвы будут учитывать и дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

"Поскольку документ делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, арестованной еще при прежней администрации, власти РФ могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения", — говорится в материале.

Издание также отмечает, что Россия может выслать 35 американских дипломатов. Кроме того, власти обсуждают "возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве".

 
 
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СМИ стали известны меры, которые Россия может принять в ответ на решение Конгресса США.

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