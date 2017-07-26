«Я суррогатная мама» − эту фразу спокойно воспринимают врачи далеко не в каждой белорусской больнице. Что уж говорить про простых смертных.

Не то чтобы о таком нетрадиционном способе появления на свет у нас не слышали вообще. Нет-нет да и читаешь в СМИ очередную новость: у какой-нибудь звезды родился ребенок от суррогатной матери. Но одно дело там — в особняке, другое — у твоего соседа. Может, потому некоторые генетические мамы с изобретательностью агентов ЦРУ скрывают происхождение своего малыша. Нагнетает обстановку и недостаток информации о теме суррогатного материнства. LADY.TUT.BY рассмотрела ее со всех сторон.



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Суррогатная мама: «Иногда забываю, что ребенок не мой»

Семья Ольги (имя изменено. — Прим. редакции) еле сводила концы с концами. Муж — обычный рабочий. А она хоть и на руководящей должности, но с небольшой зарплатой — до 600 белорусских рублей. Ждать помощи неоткуда.

− У нас двое детей. Вместе с ними мы постоянно перебиваемся по съемным квартирам. Мои родители — пенсионеры: помочь ничем не могут. А у мужа отец с мамой обеспеченные, но им до нас нет дела. Говорят: «Мы всего сами добивались, а вы как хотите, так и живите», − рассказывает Ольга.

Однажды она увидела передачу, где рассказывали о женщине, которая благодаря суррогатному материнству справилась с финансовыми проблемами.

− Я заинтересовалась. Начала читать, изучать. Думаю: «Почему бы и нет?». У меня, в принципе, здоровье хорошее. Мама много детей родила, бабушка − семерых, вторая бабушка − четверых, то есть у меня есть предрасположенность к материнству. Поговорила с мужем. Он, естественно, возмутился: «Ты с ума сошла!». Был настоящий скандал. Поэтому я отложила вопрос на некоторое время и втихаря от супруга начала проходить комиссию. Там настолько все серьезно, такое ощущение, что надо быть годной в космонавты.

Ольга рассудила: если все получится, мужа поставлю перед фактом. Позже снова поговорила с любимым. Тот опять наотрез отказался. Уговорить удалось только с четвертого раза.

− Аргументом стали мои слова: «Как ты думаешь, мы всю жизнь будем жить без своего угла?». Конечно, понимаю, что 12 000 долларов, которые мне заплатят после рождения ребенка, не хватит на новую квартиру. Зато это хоть какой-то шанс потом вступить в долевое строительство.

Успокоило супруга и обещание Ольги: выполнять все обязанности по дому.

− Я готовлю, убираю, вожу детей в школу, садик. Объяснила мужу и то, что не все пары могут стать родителями.

Женщина прошла медкомиссию, познакомилась с родителями. Выяснилось, что пара − из Москвы. Ольга оказалась у них пятой суррогатной мамой. Предыдущие родить для них не смогли.

− Молодцы, что они не опускали руки. Только генетической маме делали более 6 попыток ЭКО, но все безрезультатно.

Сначала я познакомилась с отцом. Мы понравились друг другу. Он сразу сказал: «У меня такое чувство, что именно ты подаришь нам ребенка». Главным требованием к суррогатной маме у него было высшее образование. Считает, что это сказывается на ребенке. С мамой мы познакомились уже практически перед самой процедурой.

На стадии подготовки ЭКО и в начале беременности Ольга «ведрами пила препараты». Эмбрион прижился со второго раза. О своем самочувствии и результатах анализа суррогатная мама сообщает генетическим родителям по мессенджеру.



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− Правда, на УЗИ отец приезжает, сопровождает меня. Забирает фотографии, радуется, − улыбается суррогатная мама.

Сначала ей было морально тяжело вынашивать чужого ребенка. Теперь адаптировалась. Да, есть небольшое волнение, переживания, что роды пройдут с осложнением, но Ольга старается о плохом не думать.

− По состоянию эта беременность ничем не отличается от предыдущих. К счастью, они у меня проходили легко. Единственное, когда ребенок толкается, забываю иногда, что он не мой. Потом вспоминаю: во-первых у этого ребенка нет моих генов. Я для него, скажем так, просто почва, в которой он растет. И потом, у меня есть свои дети.

О ее беременности на работе знает лишь руководитель: суррогатная мама предупредила его заранее.

− Я пришла и прямо сказала: «Не удивляйтесь, так и так». Он ответил: «Я вас поддерживаю. Это ваше дело». Остальные коллеги, наверное, думают, что я ненормальная: жду третьего ребенка, не имея своей жилплощади. Но я делаю только хорошее и для своей семьи, и для семьи, которая хочет стать родителями. И мне, на самом деле, на чужое мнение наплевать. Что касается родных. Младшей дочке не надо объяснять: ей всего годик. А сыну 9 лет. Ему сказала правду. Но моя свекровь, кстати, не знает. И мои родители тоже. Они далеко живут, меня не видят. А со свекровью мы, в принципе, не общаемся.

− Вы все-таки стесняетесь?

− Нет, у меня подруги все знают, и друзья мужа приходят. Я абсолютно не стесняюсь. Но я не хочу всем рассказывать, особенно о том, что касается финансовой части.

Подругу Ольга буквально заразила своим примером. Причем, как отмечает наша героиня, у той есть и жилье, и наследство.

− Но тем не менее людям хочется купить дорогую машину, еще одну квартиру, съездить на отдых. Понимаете, есть люди, у которых, как у меня, безвыходная ситуация. А есть девочки, желающие красиво жить. Они готовы для этого стать суррогатными мамами. Мне это непонятно. В их ситуации я бы, скорее, родила себе еще одного ребенка. Ну не мне судить.

Ребенка Ольга родит только в августе. Но уже планирует стать суррогатной мамой и во второй раз.

− Очень жалею, что не слышала о суррогатном материнстве раньше. Сейчас мне 32 года. К сожалению, стать суррогатной мамой успею только два раза.

«Из-за суррогатного материнства испортили отношения с близкими. Зато у нас двойняшки».

К суррогатной маме Анатолий (имя изменено. — Прим. TUT.BY) с супругой обратились от безысходности. Их первый общий ребенок умер. Рожать снова врачи строго запретили. В медицинском центре, где занимаются подсадкой эмбрионов, им посоветовали специалиста по поиску суррогатных мам.



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− «Специалист» оказалась обманщицей. Просила предоплату € 2500. Притом что вся услуга подбора суррогатной мамы у нее стоила около € 5000. Была очень навязчивой, настаивала срочно подписать договор. Мы отказались. Позже выяснилось, что на нее завели уголовное дело за обман.

После этой истории пара внимательно изучила закон и стала искать суррогатную маму в Сети.

− Встречались мы с двумя-тремя кандидатурами. Смотрели состояние здоровья, благополучная ли у них семья. С первой женщиной, которую мы выбрали суррогатной мамой, ничего не получилось. Пока создали эмбрионы, вырастили, она уже не проходила по возрасту. Пришлось искать другую. Конечно, это все трата нервов, сил, денег. Поиск, подготовка к беременности заняли около года. Всего мы заплатили около $ 15 000. Это не считая ежемесячных выплат. Зато сейчас у нас прекрасные двойняшки. Мы их очень хотели и ждали.

Накладной живот супруга Анатолия не носила. Смысл скрывать? К общественному мнению они относятся равнодушно.

− Мне все равно. Жене − тоже. Это в нашем обществе боятся, чтобы соседи пальцем не тыкали, не стали обсуждать. А мы не обращаем внимания. Конечно, не все близкие нас поняли. Из-за этого с некоторыми мы до сих пор не общаемся. Но все равно я уверен, что поступил благородно, рад и никогда не пожалею.

С суррогатной мамой семья поддерживает хорошие отношения и сейчас. Женщина иногда приезжает к ним в гости. Двойняшки, которым сегодня три года, тоже с ней знакомы.

− Они не стесняются суррогатной мамы. Спокойно играют при ней. От детей мы ничего скрывать не собираемся, обязательно расскажем, но, скорее всего, не раньше 20 лет.

У Анатолия есть двое детей от первого брака. Их он воспитал. Дал хорошее образование. Теперь нянчит и внуков. Сейчас мужчине 60. Несмотря на возраст, он даже не сомневается, что поставит малышей на ноги и обязательно будет гулять на их свадьбе.

«В России суррогатная мама может оставить ребенка себе. У нас — нет».

— С 2012 года в Беларуси действует закон о суррогатном материнстве, − рассказывает руководитель агентства «Белмедтревел» Егор Гаврилюк. Его компания помогает генетическим мамам и папам подобрать женщину, которая сможет родить им ребенка. — Хотя вполне легально услугами суррогатных мам пользовались и раньше. Закон же установил жесткие рамки. К примеру, ограничения по возрасту. Сегодня суррогатной мамой может стать только женщина от 20 до 35 лет, у которой есть хотя бы один ребенок. Кроме того, в 2012 году постановили: она должна быть обязательно замужем. Вот последнее условие мне не совсем понятно. Для многих разведенных женщин, которые испытывают материальные трудности, государство здесь поставило барьер. Мотивировали это тем, что некому будет смотреть за ребенком, если с мамой что-то случится или ей нужно будет лежать на сохранении. Ну существуют же бабушки, дедушки. В России, кстати, нет лимита по семейному положению.



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− Вот звонит вам замужняя женщина с ребенком и говорит: «Хочу стать суррогатной мамой». Что дальше?

− Проводим собеседование по телефону, во время которого выясняется соответствие основным требованиям. К примеру, если женщина перенесла кесарево сечение, стать суррогатной матерью практически невозможно. Это является запретом по нашему положению Минздрава. В России, может, и есть шанс. На свой страх и риск клиники некоторые соглашаются.

Также узнаем, существуют ли у женщины другие противопоказания. Не берем никого с вредными привычками. Помимо этого, человек должен быть адекватным. Если нашему психологу не нравятся какие-то вещи, до приезда в офис дело может и не дойти. К слову, в последнее время поток желающих стать суррогатной мамой несколько увеличился. Но совсем незначительно.

− Думаете, это связано с экономической ситуацией?

− Ну, экономическая ситуация тоже влияет. Но я не сказал бы, что сильно. Может быть, на 20%. Все-таки у нас сейчас сложности с работой. Особенно в регионах. Может, кто-то и в связи с этой ситуацией обращается, конечно. Многие решают и свои финансовые вопросы. У суррогатных мам кроме как помочь людям основная мотивация − заработать. Кто-то покупает квартиру, кто-то с помощью денег решает другие проблемы. Мотивацию мы выясняем уже при личной встречи, если женщина прошла собеседование по телефону. При общении тет-а-тет также проверяем, насколько серьезное она приняла решение. Понимает ли, какие трудности ее ждут. Есть ли кому помочь, посмотреть за детьми. Бывает, женщина обращается, а мы видим, что она еще не готова.

− Если, на самом деле, суррогатные мамы — сегодня редкость, можно же закрыть глаза на некоторые вещи.

− Вы знаете, нет. Объясню почему. Если на начальном этапе мы что-то недоработаем, у родителей могут возникнуть проблемы с этой женщиной. Соответственно, это повлияет на нашу репутацию. Поэтому когда мы видим, что женщина сомневается, говорим: «Приходите через полгода-год». Очень важно, чтобы к такому решению был готов и муж суррогатной мамы. Его согласие оформляется юридически. Это обязательно! Только при соблюдении всех условий мы заключаем договор с суррогатной мамой. Согласно этому договору мы обязуемся провести за свой счет медицинское обследование суррогатной мамы и найти генетических родителей. А она берет на себя обязательство вести здоровый образ жизни, предохраняться от беременности, не обращаться в другие компании и не искать родителей самостоятельно.

− Какое нужно пройти обследование?

− Надо сдать очень много анализов. Причем откуда бы ни была суррогатная мама, делается это в проверенных нами клиниках. Сдаются все анализы, связанные с гинекологией, анализы на кровь, биохимия, гормоны различные, обязательно − анализы на СПИД. Делается УЗИ молочных желез и малого таза, кольпоскопия. Обязательно кандидатами берется справка из наркологического и психоневрологического диспансеров. В общем, есть целая инструкция, где все это прописано. Все обследование занимает приблизительно три часа. После получения результатов врач выдает медицинское заключение: ЭКО и беременность этой женщине не противопоказаны. И только потом мы подбираем суррогатной маме родителей.



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− Наверное, не все родители, которые собираются воспользоваться услугами суррогатной матери, тоже готовы к ребенку? Некоторые, возможно, хотят малыша только потому, что так принято.

− Родители, как правило, приходят, когда они уже внутренне готовы. К нам обращаются пары, которые несколько раз самостоятельно пытались проводить те же процедуры ЭКО. У них просто не получается либо нет возможности по здоровью. В основном этим людям за 40. Но у нас были исключения — до 30.

В любом случае, воспользоваться услугами суррогатной мамы в Беларуси можно только по медицинским показаниям. Все генетические матери обязаны предоставить медицинское заключение, где было бы прописано, что беременность им противопоказана. У нас очень строго. Таков закон. То есть просто «не хочу рожать — давайте обратимся» или как там, в России, Филипп Киркоров стал отцом, воспользовавшись услугами суррогатной мамы, в Беларуси − нельзя.

− Считаете, это правильно?

− Думаю, да. Я придерживаюсь того, что суррогатное материнство необходимо как крайняя мера. Это уже последняя надежда для родителей, из-за проблем со здоровьем, обзавестись своим ребенком.

− Какие требования генетические родители предъявляют к суррогатным мамам?

− Вы знаете, как и у нас: готовность женщины выносить их ребенка. Россияне, которые ищут суррогатную маму в Беларуси, вообще всего боятся: а вдруг суррогатная мама передумает — и не отдаст малыша. Привыкли, что у них так бывает. Мы объясняем, что по законодательству РБ это невозможно. Кстати, именно этот пункт в нашем законе привлекает пары из Прибалтики, Китая, которые ищут суррогатных мам.

Естественно, как и мы, родители смотрят и на состояние здоровье мамы, узнают и об окружении: где она будет жить и с кем.

− Это базовые запросы. Есть ли предпочтения по внешности?

− Надо сказать, что суррогатная мама одновременно не может быть донором яйцеклетки, поэтому 90−60−90 — таких предпочтений нет. Главное, чтобы человек был приятным.

Хорошо относятся и к суррогатным мамам другой национальности. К примеру, ребенка для одних родителей вынашивала суррогатная мама цыганской национальности. Женщина интересная, пела в церковном хоре. Мы долго думали, как сложится ситуация. К счастью, она очень подружилась с родителями. Понимаете, тут все индивидуально. Для кого-то важно, допустим, высшее образование.



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− Вы же объясняете, что все это предрассудки и никак не может повлиять на ребенка?

− Вы что! Как это могут быть предрассудки. Поймите правильно, у родителей существует какой-то образ суррогатной мамы. Многие считают, что с образованной девушкой у них будет меньше проблем во время процедуры ЭКО, ведения беременности. Им кажется, что она более ответственная. Но хочу сказать сразу, что высшее образование — это не показатель. Девушка без диплома тоже может выполнять все требования врачей, внимательно относиться к своему здоровью. Но родители имеют право на свои предпочтения. Мы просто можем сказать: есть ли у нас такой вариант или нет. Если нет, сколько им придется подождать.

С возрастом − тоже интересно. Кто-то из родителей выбирает суррогатную маму до 25 лет. Другие считают: она должна быть старше, с жизненным опытом, сформированным характером.

− Молодую женщину, желающую стать суррогатной мамой, найти сложнее?

− Абсолютно по-разному бывает. К нам приходят и в 22, и в 23, и в 24 года. И в этом возрасте уже четко понимают, чего хотят. Многие женщины становятся суррогатными мамами, находясь в декрете по уходу за первым ребенком.

− Некоторые российские психологи пишут, что иногда родителям лучше не встречаться с суррогатной мамой лично.

− В России ситуации бывают разными. К нам приезжала одна пара из Москвы. До этого они обращались в клинику, где была такая политика: генетические родители и суррогатная мама не должны друг с другом общаться. Результат — наступила беременность или нет — им отправили эсэмэской. Вы представляете, как это проконтролировать? То есть с тебя взяли от $ 2000 до $ 4000 и присылают сообщения: беременность не наступила. Понимаете? А была ли там вообще подсадка эмбрионов? Кто это может сказать? Мне данный подход непонятен. Родители должны обязательно пообщаться с суррогатной мамой. Чтобы окончательно убедиться: она им подходит.

− Но выбирают же обе стороны. Были ли случаи, когда суррогатной маме не понравились родители?

− Мы стараемся такие ситуации исключить. Учитываем все запросы. Был случай, когда родители приехали на знакомство с калькулятором. При суррогатной маме стали все до копеечки считать. Не совсем это было красиво. Мама не поняла: из-за плюс-минус $ 20 зачем поднимать какие-то вопросы. Хотя, может быть, это для кого-то и нормально. Она отказалась: «Вот сейчас они тут на знакомстве начинают настолько скрупулезно обсуждать финансовые моменты. А как потом будет? Мне надо будет их трясти?». Но такое случается крайне редко. Бывает, что и мы можем отказать неадекватным родителям в сотрудничестве.

− А неадекватные — это какие?

− К примеру, некоторые звонят и говорят, мол мы хотим сразу три ребенка от трех разных суррогатных мам одновременно.

− Обычный человек не сразу поймет, что здесь незаурядного.

− Ну, случай крайне редкий. Во-первых, генетические родители должны уделять хотя бы минимальное внимание суррогатной маме. Если будет несколько суррогатных мам, естественно, они будут разрываться. Поймите, существует типичное поведение родителей. Если оно экстремальное, отличается от нормы − мы считаем, что это может быть угрозой для суррогатных мам, и отказываем в сотрудничестве. Некоторые думают, что суррогатная мама вообще никто, она всем должна.

− Хорошо. Предположим, родители и суррогатная мама пообщались и понравились друг другу.

− Тогда между генетической матерью и суррогатной заключается договор у нотариуса. В нем прописываются все финансовые взаимоотношения сторон, место проживания суррогатной мамы, название клиники, где будет происходить процедура ЭКО.

В нашем договоре порядка 35 пунктов. Стороны могут ввести дополнительные пункты, которые не противоречат законодательству. Ну и, соответственно, заключается договор между нами и генетическими родителями. Потом сурмама отправляется на одобрение в клинику. Происходит это так. Родители выбирают клинику, где суррогатную маму еще раз обследуют, чтобы убедиться: она здорова. Обследование — за их счет.

− И могут не одобрить?

− Иногда. Была ситуация. Мы взяли женщину. Было подозрение, что она раньше курила. Но клялась, что бросила. Мы сомневались, что делать. Но женщина настолько рвалась стать суррогатной мамой, что ее взяли. Она благополучно прошла медицинское обследование. На одобрение пришлось лететь самолетом. Родители были из Москвы и, не спрашивая, купили ей билеты.

Самолетами эта женщина никогда не летала. Она настолько разволновалась, что в аэропорту выкурила одну сигарету. Представляете? Прилетела в Москву. Там взяли анализ на никотин, который показал, что она курила. Пришлось менять кандидатуру. К слову, после одобрения идет подсадка эмбрионов. Это безболезненная процедура. А потом − все вопросы, связанные с беременностью.

− Беременность же может наступить не с первого раза.

− Наступила беременность или нет, становится понятно через две недели после подсадки эмбрионов. Это показывает анализ на хорионический гонадотропин человека. Да, иногда забеременеть можно только со второй, третьей попытки. Кому как повезет.

Количество попыток прописывается в договоре. Обычно его заключают на две или три. Если первая попытка неудачная, суррогатная мама получает денежную компенсацию, в размере ежемесячных выплат — около $ 350 − и готовится к следующей.

− А когда не получается и со второго раза?

− Опять же, смотрим договор. Там может быть прописано, что после второй-третьей неудачной попытки отношения прекращаются. В этом случае надо что-то менять. Либо родителям искать другую суррогатную маму, соответственно, суррогатной маме − других родителей. Либо менять клинику. В нашей практике был договор, где говорилось о 5−6 попытках. Родители с суррогатной мамой решили, что подсаживать эмбрионы будут до результата. Но если в итоге не получилось бы, в любом случае, суррогатной маме выплатили бы компенсацию за потраченное время. Сумма указывается в договоре. В случае, когда суррогатной маме делают кесарево, естественно, по медицинским показаниям, или рождается двойня — выплаты увеличиваются.

− Родители могут узнать пол ребенка до беременности?

− Да, есть возможность тестировать эмбрионы. Это значит, что на этапе подсадки уже можно узнать: родится мальчик или девочка. Когда беременность наступила, по договору суррогатная мама обязана в положенный срок встать на учет в медицинский центр.

− Женщине обязательно рассказывать врачам, что она суррогатная мама?

− Я считаю, что нет. Тем более что врач принимает ее на тех сроках, когда прекращается действие гормонов. Неизвестно, как врач отреагирует, что у него в голове. Может, отношение к этой суррогатной маме ухудшится. Конечно, могут и понять. Но зачем говорить?

У нас был случай, когда женщина из маленького города пришла по месту жительства становиться на учет. И честно призналась: «Я суррогатная мама!». Ее не хотели ставить на учет. Согласились только спустя время. То ли мы звонили в эту женскую консультацию, то ли объясняли ей, как поступить − не помню. Но после этого случая говорим: «Не рассказывайте вы никому ничего. Если вам нужен хороший врач, мы всегда поможем. Приедете в Минск, отправим к специалисту». Да и генетические родители обычно не против, чтобы женщина переехала в столицу. Но многие мамы не хотят уезжать. У них своя семья, поэтому им проще находиться по месту жительства.

− То есть суррогатная беременность мало чем отличается от естественной?

− Отличается она только тем, что на определенных сроках идет поддержка гормонами. Но опять-таки, перечень этих гормонов назначает врач. Их принимают не всю беременность, а определенное количество времени. Потом беременность закрепляется — и суррогатная мама перестает принимать препараты. Дальше, с медицинской точки зрения, беременность ничем не отличается от естественной. Необычна она тем, что есть двойная ответственность. Вы знаете, многие суррогатные мамы переживают, волнуются.

− Во время беременности женщине нужно хорошо питаться, покупать новую одежду. Это довольно-таки недешевое удовольствие.

− На сегодняшний день нужно порядка $ 20 000 — $ 25 000, чтобы вступить в программу суррогатного материнства. Ведь следует заплатить клинике и суррогатной матери. В среднем после рождения ребенка суррогатная мама сегодня получает $ 11 000 долларов. По договоренности может быть и $ 12 000. Интересно, что пару лет назад выплаты были от $ 15 000. Сейчас цены чуть-чуть снизились. Это связано с кризисными ситуациями.

Плюс ежемесячно суррогатной маме выплачивается $ 350 на питание − с момента наступления беременности и до родов, и один месяц − после родов. Кроме этого, суррогатная мама получает $ 600 на одежду. Это единовременная выплата на пятом-шестом месяце беременности.

Также при желании суррогатная мама может переехать из своего населенного пункта или из одного района города в другой. В таком случае ей предоставляется квартира.

Суррогатной маме оплачиваются все транспортные расходы, витамины и так далее. Все эти выплаты прописываются в договоре. Родители берут на себя и стоимость ЭКО, в зависимости от выбранной клиники, − несколько тысяч долларов одна попытка.

Очень жаль, что у нас нет государственных программ, которые позволили бы людям, не имеющим средств, воспользоваться услугами суррогатного материнства.

− То, как питается суррогатная мама, кто-то контролирует?

− Здесь зависит от того, как складываются отношения между сурмамой и родителями. Суррогатная мама с генетической могут встречаться в любой период беременности. То есть родители при желании имеют возможность приехать — посмотреть. Многие родители готовы привозить дополнительные продукты, соки. Кто-то не готов, считает, что ежемесячных выплат на питание достаточно.

− Но суррогатная мама может же манипулировать родителями.

− Как?

− К примеру, шантажировать с целью получения финансовой выгоды.

− Понимаете, как я уже говорил, существует договор, который заверяется у нотариуса. В нем прописаны все нюансы. Если бы не было договора, такая возможность была бы. Но если суррогатная мама уклоняется от прописанных условий, она может получить штрафные санкции — несколько тысяч долларов.

Помимо того, в случае отказа суррогатной мамы выполнять обязательства она должна вернуть все расходы генетической матери, которые та понесла. Плюс там, например, несколько тысяч долларов штрафных санкций. Штраф сурмама может платить и в другой ситуации, если у нее возникли серьезные заболевания. К примеру, инфекционные, передающиеся половым путем. Тогда вознаграждений и выплат она, естественно, лишается.

Возвращаясь к манипуляции. В России суррогатная мама может шантажировать. В белорусском законодательстве таких вариантов нет. Ни одного случая за все время нашей работы не было.

Тем более очень часто бывает, что родители сами готовы вкладываться. Помимо ежемесячных выплат, могут вручить подарки суррогатной маме, ее мужу, детям. Могут и заплатить больше денег.

− Вы их отговариваете?

− Нет. А зачем? Это приятные моменты. И кстати, очень правильно. Тут даже с точки зрения психологии важно поддержать суррогатную маму своим отношением. Пусть даже подарок маленький.



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− Сколько раз женщина может стать суррогатной мамой?

− Давайте считать от 20 лет. При этом учитывая, что после суррогатной беременности рекомендуется два года отдыха. А после естественной − год.

− А если женщина не хочет отдыхать?

− Врачи могут не взять ее в программу. Так положено. Хотя, может, какой-то врач в российской клинике пропустит, если у женщины позволяет здоровье. Но если так посчитать, то стать суррогатной мамой несколько раз успеть можно.

− Но больше 3 вы стараетесь не брать?

− Вы знаете, крайне редко кто-то повторно приходит. Не то что там несколько раз.

− В России часто пишут про черные списки суррогатных мам − женщин, с которыми лучше не связываться. У вас они тоже есть?

− Черного списка у нас нет. Но однажды возникала ситуация, когда суррогатная мама не выполнила договоренности.

− Расскажите.

− Мы судились с женщиной, которая передумала стать суррогатной мамой уже после заключения договора и встречи с родителями. Кроме того, она нас обманула. Сказала, что замужем. А потом выяснилось, что нет.

Не знаю, почему так произошло. Но она нас очень подвела. Нам пришлось извиняться перед родителями, компенсировать все их расходы. Ну и, соответственно, мы пытались каким-то образом взыскать эту сумму с женщины. Суд пришел к выводу, что мы плохо посмотрели документы. Хотя спорная ситуация. На тот момент, когда заключался договор, она была не замужем. Но суд так решил — пришлось смириться. Больше, мне кажется, эта женщина не захочет предлагать свою кандидатуру. Зато с тех пор документы мы проверяем более тщательно.

Надо сказать, подобные случаи очень редки. Всем, кто хочет стать суррогатной мамой, мы говорим: «Если вы вдруг передумаете, давайте договоримся мирно: компенсируете наши расходы − и мы не будем подавать на вас в суд».

− В течение какого времени после рождения ребенка должны передать его генетическим родителям?

− Сразу, еще в роддоме. Случалось, когда из-за переоформления юридических бумаг генетические родители сутки ждали ребенка. Было очень неприятно. Ну это редкий случай. В основном делается так: родился ребенок — передали. А вознаграждение платится спустя один-два дня.

− Суррогатная мама даже не подержит его на руках?

− Конечно, ей показывают ребенка и сразу передают генетической матери. Надо четко понимать, что это ее малыш.

− Наверное, психологически это сложно.

− Для женщин, которые решились стать суррогатной мамой, — нет. В противном случае, они не пошли бы на такой шаг. Ни разу не было у меня информации, что суррогатная мама так привыкла к ребенку, что ей тяжело было расставаться. Она, наоборот, радуется, что подарила счастье родителям и решила свои финансовые вопросы.

− Что происходит, если ребенок родился больным или, не дай Бог, мертвым?

− Даже если ребенок родился с отклонениями по здоровью, согласно закону, генетические родители должны его принять. Но в договоре существует определенный пункт: в случае выявления генетических отклонений во время беременности ее прерывают. В данной ситуации суррогатная мама получает компенсацию. Но таких случаев или смертей при родах не было. Сейчас медицина очень хорошо развита. И вероятность умереть гораздо выше в автомобильной катастрофе. В любом случае, все нюансы можно оговорить в договоре.

− Обычно после рождения ребенка суррогатная мама поддерживают связь с генетическими родителями?

− Бывают ситуации, когда родители или суррогатная мама заранее оговаривают: после рождения никакого общения, никаких звонков. Как правило, после рождения ребенка все отношения между сторонами прерываются. Потом у суррогатной мамы идет своя жизнь. И генетические родители дальше живут сегодняшним днем от даты рождения малыша.

Бывают, конечно, исключения. У нас одна суррогатная мама очень сдружилась с генетическим родителями из России. Причем настолько, что последние и суррогатную маму, и ее мужа, и детей забрали в Питер. Несколько месяцев они жили все вместе. Ребенка мама родила в Беларуси. Приятно, что они общаются до сих пор. Да, есть родители, которые остались в хороших отношениях с суррогатными мамами. И даже просят, чтобы она родила им второго ребенка.

− И как генетические родители объясняют появление ребенка окружающим?

− Многие покупают накладные животики, имитируют беременность. Так абсолютно никто не заподозрит, что ребенок появился из ниоткуда.

Стоит сказать, что до родов все государственные выплаты получает суррогатная мама. После рождения ребенка — генетическая. На ее имя дается справка из роддома, где она вписана матерью. На основании этой справки женщина уходит в декрет.

− Раз некоторым женщинам приходится имитировать беременность, суррогатным мамам − не говорить даже врачам, что они вынашивают чужого ребенка, чтобы не столкнуться с осуждением и недопониманием. Как вы думаете, белорусы еще не готовы воспринимать суррогатное материнство как нормальное явление?

− Это вопрос времени. Страна развивается, много чего меняется. С каждым годом, думаю, информации будет больше по этой теме. Единственное, считаю, что все должно быть по закону, прозрачно. Без всяких исключений.

− А от родных, друзей, знакомых вы не скрываете, в какой сфере работаете?

− Я ничего плохого не делаю. Кому сложно объяснить, просто говорю: «Медицинский туризм, ЭКО». Кто разбирается, тому рассказываю. Не считаю, что надо скрывать.

Комментирует семейный и репродуктивный психолог, гештальт-терапевт, супервизор Анна Матуляк:

− Психологические проблемы и сложности могут возникнуть у всех участников программы суррогатного материнства: генетических родителей, суррогатной матери и даже будущего ребенка. Именно поэтому суррогатное материнство − это очень серьезный шаг, требующий соответствующей подготовки не только женщины, которая будет вынашивать ребенка для пары, но и самой пары.

Сложности, с которыми могут столкнуться все участники программы:

Беспокойство суррогатной матери по поводу соблюдения договоренностей об оплате. На другой стороне, то есть у биологических родителей, все те же переживания − будет ли суррогатная мама соблюдать все предписания и заботиться о своем положении должным образом. Ревность — проблема, которая возникает часто. Муж начинает заботиться о женщине, которая вынашивает их с женой ребенка, и это может вызывать неприятные переживания у жены. Иногда суррогатные матери прибегают к различного рода манипуляциям − и это становится непростым испытанием для пары. После родов суррогатные матери испытывают определенную психологическую нестабильность. Как с этим справятся и сама женщина, и пара, которой она вынашивала ребенка, — непредсказуемо. Синдром разочарования в себе генетической матери. Когда ребенок появляется на свет, помимо радости, биологическая мать может погрузиться в депрессивные переживания: «Я не смогла родить этого ребенка, я не мать». В процессе беременности женщина проходит определенные стадии развития материнской роли. Начинает вырабатываться материнская интуиция, привязанность к ребенку. Мама, не вынашивающая ребенка, лишена этого опыта, и поэтому приспособиться к новой роли ей будет сложнее. Единственный ориентир для нее — это осознание факта: «Я теперь мать». Комфорт ребенка зависит от того, насколько быстро биологическая мать полноценно займет материнскую позицию, насколько она будет подготовлена «быть мамой». В этом могут помочь курсы для будущих родителей или работа с психологом. И здесь кроется часто еще одна проблема. Родители, которые решились на этот шаг, так сильно сосредоточены на достижении цели, результате, так много вкладывают сил, ресурсов, времени, что в какой-то момент им может показаться, что они «сделали все» − и теперь уже точно будут хорошими мамой и папой. Но рождение ребенка − это не счастливый конец истории, а самое ее начало. И важно учиться быть родителями. Проблемы, связанные с объяснением окружающим, как у них появился ребенок. Само наличие тайны создает много напряжения в паре и в семье в целом. Ведь на ее сохранение и поддержание тратится очень много энергии.





И еще немного по поводу тайны. Ребенок имеет право знать свою историю появления на свет. Наличие тайн и «скелетов в шкафу» чревато для всей семьи, в особенности для ребенка. Нет идеального возраста, когда ребенку необходимо это сообщить. Как и нет идеальных слов и обстоятельств, в которых это нужно сделать. Каждый ребенок рано или поздно начинает интересоваться своей историей. И здесь важно не обманывать, потому что ребенок все чувствует и понимает, и когда-нибудь, сопоставив какие-то факты и детали, все равно узнает, но отношения могут быть испорчены. Поэтому гораздо лучше говорить правду о том, как вы сильно хотели своего ребенка, но без помощи со стороны у вас бы этого не получилось. И как здорово, что теперь вы вместе!