Какие квартиры с адекватным ценником - непродаваемые, и что в них не так

Одни квартиры продаются быстро даже во время затишья на рынке, а другие «висят» по полгода, а то и годами. Вопрос о том, почему так происходит, мы задали экспертам «ВСП-недвижимость». Предварительно уточнили: речь будем вести только о жилье с адекватным рынку ценником.



Аккуратная квартира без ремонта продается лучше «пестро обновленной». Фото носит иллюстративный характер.

Агент по операциям с недвижимостью Светлана Фетисова:

— Прежде всего покупатели обращают внимание на аккуратность объекта. Большей популярностью пользуются квартиры в таком состоянии, когда можно сразу заехать и жить. Ремонт не обязательно должен быть каким-то дорогим. Должны быть стеклопакеты, современные двери, нормальный пол, чистый санузел; наличие устроенного балкона и встроенной мебели тоже приветствуются.

Охотнее покупают квартиры на не крайних этажах, окнами во двор (хотя бы частично), в домах после капитального ремонта, потому что никому не хочется, чтобы рушили сделанное. При этом желателен чистый подъезд, адекватные спокойные соседи. Всегда больший интерес вызывают объекты, расположенные в непосредственной близости к метро, в спокойном районе, в месте с развитой инфраструктурой, водоемом или парком, подальше от промышленных зон.

Агент по операциям с недвижимостью Елена Алешкевич:

— Быстрее продаются квартиры там, где выставлено мало аналогичных объектов, а покупатель в силу определенных причин желает купить квартиру именно в данном районе или в конкретном доме. Есть еще один веский фактор, который заметно влияет на скорость продажи: внутренняя готовность продавца к переменам. Приведу пример из практики. Мысль о том, чтобы переехать поближе к дочери и внучке, моя будущая клиентка вынашивала довольно долго. Для этого ей нужно было продать две однокомнатные квартиры в Центральном и Советском районах одновременно, чтобы иметь возможность купить «двушку». Когда обстоятельства потребовали от нее решительных действий, и мы заключили договор, покупатели для обеих квартир были найдены в считанные дни. Хотя квартиры были весьма скромными, а жилье в Центральном районе не знало ни капитального, ни косметического ремонта. Сделки прошли одновременно, и все завершилось благополучно.

Агент по операциям с недвижимостью Богдан Тарануха:

— Я расскажу о том, что мешает быстрой продаже. Наименьшим спросом пользуются квартиры на крайних этажах, угловые. С окнами на улицу, где достаточно оживленный трафик, в домах без капитального ремонта, с грязными подъездами, шумными соседями. Обычно клиентам малоинтересны жилые объекты в промзонах, труднодоступных местах, со слабо развитой инфраструктурой.

Не приветствуются покупателями и непонятные дизайнерские изыски или иными словами безвкусица (а она бывает очень дорогой). Экзотический декор, пестрая расцветка всей квартиры и хозяева, упорно позиционирующие свое творение, как «евро», отталкивают покупателей больше, чем владельцы квартир с ремонтом времен СССР. Важно понимать, что никакой шикарный ремонт не превратит «хрущ» в новостройку.

Не продастся быстро квартира, у которой несколько собственников, не способных между собой договориться. Трудности с быстрой продажей возникают и тогда, когда собственник начинает препятствовать сделке. Например, решает «потянуть» время в надежде, что кто-то даст больше актуальной рыночной цены. Как правило, при потере реальных покупателей поиск следующих затягивается надолго.

Очень отталкивает неопрятное жилье, неприветливые хозяева, во время просмотра занимающиеся своими делами с мысленной установкой «кому надо, и так купит».

Минимизирует шансы на продажу беспорядок: разбросанная одежда и остатки пищи, прочие признаки пребывания жильцов. Квартира к просмотру всегда должна быть соответствующим образом подготовлена, максимально «обезличена», чтобы потенциальный покупатель сразу мог представить, как он будет обустраиваться в этой квартире.

Realt.by проанализировал историю продажи 42 тысяч квартир на вторичном рынке жилья Минска за шесть лет. Карта «непродаваемости» выглядит так:





Портал отмечает: большинство «непродаваемых» квартир разбросаны по карте Минска без всякой системы (собственно, причины описаны выше). Однако местами образовались сгустки — скопления домов, квартиры в которых продаются медленнее обычного. И если ауру некоторых точек портит грохот поездов, стройка метро, плохая транспортная доступность, то найти очевидную причину затяжной продажи квартир в оставшихся зонах не так просто, отмечает портал. Например квартиры в домах по ул. Беды и Восточной и Волгоградской располагаются в районах с развитой инфраструктурой, однако продать там быстро квартиру довольно сложно. Также непонятно, почему долго продаются квартиры на участках улиц Руссиянова (20), Байкальской (3), Стахановской (19) и Якубовского (11).