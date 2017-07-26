|
Какие квартиры с адекватным ценником - непродаваемые, и что в них не так
Одни квартиры продаются быстро даже во время затишья на рынке, а другие «висят» по полгода, а то и годами. Вопрос о том, почему так происходит, мы задали экспертам «ВСП-недвижимость». Предварительно уточнили: речь будем вести только о жилье с адекватным рынку ценником.
Агент по операциям с недвижимостью Светлана Фетисова:
Охотнее покупают квартиры на не крайних этажах, окнами во двор (хотя бы частично), в домах после капитального ремонта, потому что никому не хочется, чтобы рушили сделанное. При этом желателен чистый подъезд, адекватные спокойные соседи. Всегда больший интерес вызывают объекты, расположенные в непосредственной близости к метро, в спокойном районе, в месте с развитой инфраструктурой, водоемом или парком, подальше от промышленных зон.
Агент по операциям с недвижимостью Елена Алешкевич:
Агент по операциям с недвижимостью Богдан Тарануха:
Не приветствуются покупателями и непонятные дизайнерские изыски или иными словами безвкусица (а она бывает очень дорогой). Экзотический декор, пестрая расцветка всей квартиры и хозяева, упорно позиционирующие свое творение, как «евро», отталкивают покупателей больше, чем владельцы квартир с ремонтом времен СССР. Важно понимать, что никакой шикарный ремонт не превратит «хрущ» в новостройку.
Не продастся быстро квартира, у которой несколько собственников, не способных между собой договориться. Трудности с быстрой продажей возникают и тогда, когда собственник начинает препятствовать сделке. Например, решает «потянуть» время в надежде, что кто-то даст больше актуальной рыночной цены. Как правило, при потере реальных покупателей поиск следующих затягивается надолго.
Очень отталкивает неопрятное жилье, неприветливые хозяева, во время просмотра занимающиеся своими делами с мысленной установкой «кому надо, и так купит».
Минимизирует шансы на продажу беспорядок: разбросанная одежда и остатки пищи, прочие признаки пребывания жильцов. Квартира к просмотру всегда должна быть соответствующим образом подготовлена, максимально «обезличена», чтобы потенциальный покупатель сразу мог представить, как он будет обустраиваться в этой квартире.
Realt.by
Портал отмечает: большинство «непродаваемых» квартир разбросаны по карте Минска без всякой системы (собственно, причины описаны выше). Однако местами образовались сгустки — скопления домов, квартиры в которых продаются медленнее обычного. И если ауру некоторых точек портит грохот поездов, стройка метро, плохая транспортная доступность, то найти очевидную причину затяжной продажи квартир в оставшихся зонах не так просто, отмечает портал. Например квартиры в домах по ул. Беды и Восточной и Волгоградской располагаются в районах с развитой инфраструктурой, однако продать там быстро квартиру довольно сложно. Также непонятно, почему долго продаются квартиры на участках улиц Руссиянова (20), Байкальской (3), Стахановской (19) и Якубовского (11).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты говорят: зачастую сложно продать то, с чем хозяину жалко расставаться.
|
Архив (Разное)
Комментарии