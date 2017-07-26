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В Минске на проспекте Независимости машина скорой столкнулась с байкером
ДТП с участием мотоцикла и автомобиля скорой помощи произошло на пересечении проспекта Независимости и улицы Энгельса. В аварии незначительные травмы получил мотоциклист. Об аварии AUTO.TUT.BY рассказала очевидец происшествия Ольга.
Как сообщили в ГАИ Минска, ДТП произошло в полночь 27 июля. Водитель скорой ехал со стороны улицы Карла Макрса и выехал на перекресток с проспектом Независимости на разрешающий сигнал светофора. Он уже успел выехать на проспект, как услышал «рев мотора и визг тормотоз». В автомобиль скорой врезался мотоциклист, который ехал в сторону площади Победы.
По словам водителя скорой помощи, как раз таки байкер ехал на запрещающий сигнал светофора. Показания байкера прямо противоположны. ГАИ проведет проверку.
Мотоциклист получил незначительные травмы, медики скорой оказали пострадавшему помощь на месте ДТП.
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Причиной аварии стал проезд на красный сигнал светофора одним из участников движения. ГАИ предстоит выяснить, кто из участников аварии нарушил ПДД.
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