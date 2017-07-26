В Минске на проспекте Независимости машина скорой столкнулась с байкером

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля скорой помощи произошло на пересечении проспекта Независимости и улицы Энгельса. В аварии незначительные травмы получил мотоциклист. Об аварии AUTO.TUT.BY рассказала очевидец происшествия Ольга.



Фото очевидца

Как сообщили в ГАИ Минска, ДТП произошло в полночь 27 июля. Водитель скорой ехал со стороны улицы Карла Макрса и выехал на перекресток с проспектом Независимости на разрешающий сигнал светофора. Он уже успел выехать на проспект, как услышал «рев мотора и визг тормотоз». В автомобиль скорой врезался мотоциклист, который ехал в сторону площади Победы.



Фото очевидца

По словам водителя скорой помощи, как раз таки байкер ехал на запрещающий сигнал светофора. Показания байкера прямо противоположны. ГАИ проведет проверку.

Мотоциклист получил незначительные травмы, медики скорой оказали пострадавшему помощь на месте ДТП.