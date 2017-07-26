Беларусь отмечает 27 годовщину принятия Декларации о суверенитете





27 июля 1990 года Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

Декларация о суверенитете провозгласила полную независимость БССР как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов и независимость во внешних отношениях. Заметка государственного агентства БЕЛТА об этом событии начиналась со слова «Свершилось!», напоминает TUT.BY .

При этом реальной независимости Беларусь не получила, последние годы доживал Советский Союз. Аналогичные декларации тогда принимали все республики СССР начиная с 1988 года. За две недели до Беларуси декларацию о своем суверенитете одобрили даже в Верховном совете РСФСР.

Более радикальный вариант декларации, подготовленный фракцией БНФ, Верховный совет БССР не принял. Оппозиционеры хотели видеть у декларации статус конституционного закона. Тогда произошло любопытное: члены БНФ по призыву своего лидера Зенона Позняка покинули зал заседаний. Декларацию приняли в их отсутствие.

Члены той фракции, включая Сергея Наумчика и Валентина Голубева, говорят, что это был тактический ход: коммунисты по принципу «назло БНФ» готовы были проголосовать за все что угодно. Не все подтверждают эту версию. Депутат, а затем глава Верховного совета Станислав Шушкевич говорит, что это «шутка».

Впрочем, уже через год, после провала путча в Москве в августе 1991 года, декларация получила статус конституционного закона.

С 1991 по 1996 годы главный национальный праздник — День независимости — отмечался 27 июля. Вот как его праздновали в 1996-м.

Однако по итогам инициированного Александром Лукашенко референдума 1996 года День независимости на официальном уровне начали отмечать 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Таким было празднование 27 июля в 1997-м, в первый год нового политического календаря.