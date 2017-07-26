Бережков: Судьба футбольного канала в руках президента, его ближайшего окружения

Владимир Бережков, в последние месяцы занимавшийся вопросами продвижения проекта по запуску нового футбольного канала на белорусском ТВ, основными учредителями которого выступили АБФФ и ЗАО «Белсетанта», в разговоре с « Прессболом » прокомментировал высказывание первого зампреда федерации Сергея Сафарьяна о том, что дело «буксует».

— Вопрос еще не решен. Как вы знаете из публичной сферы, судьба «Сетанты Беларусь» в руках президента и его ближайшего окружения. Боюсь своими комментариями навредить процессу, поэтому пока промолчу. Скажу лишь, что руководство АБФФ в реальной обстановке прилагает все возможные усилия.

По словам Сергея Сафарьяна, в ближайшее время специализированный футбольный канал вряд ли появится.

— Этот проект буксует, в работу он не пошел, оборудование не закупалось. Потому что заключение тех органов, от которых зависит решение о регистрации, отрицательное. Поэтому вряд ли в ближайшее время будет специализированный канал. Мы воспользовались последней возможностью, и сейчас, увы, мяч не на нашей стороне. Мы, безусловно, работаем, хотя и не получили поддержки. Пытались свести ситуацию к тому, чтобы нам не было отказано окончательно. Чтобы была возможность к этому вопросу вернуться. Когда с этим будет ясность, более плотно займемся проблемой организацией интернет-трансляций, — сказал Сафарьян.

Напомним, что в конце мая во время олимпийского собрания Александр Лукашенко раскритиковал государственный телеканал «Беларусь 5»:

— У нас «Беларусь 5» — канал, будем говорить откровенно, никакой. Они по десять раз крутят одну и ту же игру ненаших спортсменов. Ну, ладно, показали в полуфинале, финале — это великие спортсмены. Но почти с квалификации берут этих спортсменов — кто это смотреть будет? — задался вопросом Лукашенко.

Тогда же председатель АБФФ Сергей Румас поднял вопрос о том, что создание футбольной «кнопки» на базе телеканала «Сетанта-Спорт» идет не так быстро, как хотелось бы. Глава Администрации президента Наталья Кочанова к этой идее отнеслась осторожно, однако Лукашенко Румаса поддержал, заявив, что дополнительная конкуренция заставит совершенствоваться государственный телеканал «Беларусь 5».

— Если БТ-5 неудобно — это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого щупака запустить. Потому что вы же видите наш «Беларусь 5». Они там комментаторов нормальных не могут найти. У них Дарина эта, бедолага, комментирует все виды соревнований. И теннис, и футбол, и баскетбол, и биатлон… Может, она и специалист в этом плане, но не глубокий. Не хочу, чтобы обиделась — слава богу, хоть она что-то делает, — сказал тогда Александр Лукашенко.