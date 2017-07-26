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Видеофакт: очереди фур в Каменном логе
27.07.2017 10:47 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации Госпогранкомитета на утро четверга, только на белорусско-литовской границе стоят почти 400 грузовых автомобилей, из них в Каменном логе — 210. Как передает корреспондент Sputnik, очередь растянулась на несколько километров.
В то же время, автолюбители пока не почувствовали на себе каких-либо неудобств из-за начатого в среду в Каменном логе ремонта — ранним утром очередей легковых автомобилей в пункте не было, а чуть позже они составили лишь порядка 40 единиц.
По сообщениям корреспондента Sputnik, скопление машин наблюдается лишь после пересечения белорусской границы на территории до литовского контроля.
Также в четверг небольшие очереди из легковых автомобилей образовались в Котловке и Лоше, а также в пункте Брест. При формировании маршрута поездки учитывайте ситуацию на границе.
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Многокилометровые очереди из грузовых автомобилей сохраняются на белорусско-литовской границе. Смотрите видео Sputnik с пункта пропуска Каменный лог - самого...
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