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Видеофакт: очереди фур в Каменном логе

27.07.2017 10:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации Госпогранкомитета на утро четверга, только на белорусско-литовской границе стоят почти 400 грузовых автомобилей, из них в Каменном логе — 210. Как передает корреспондент Sputnik, очередь растянулась на несколько километров.

В то же время, автолюбители пока не почувствовали на себе каких-либо неудобств из-за начатого в среду в Каменном логе ремонта — ранним утром очередей легковых автомобилей в пункте не было, а чуть позже они составили лишь порядка 40 единиц.

По сообщениям корреспондента Sputnik, скопление машин наблюдается лишь после пересечения белорусской границы на территории до литовского контроля.

Также в четверг небольшие очереди из легковых автомобилей образовались в Котловке и Лоше, а также в пункте Брест. При формировании маршрута поездки учитывайте ситуацию на границе.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 23
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Многокилометровые очереди из грузовых автомобилей сохраняются на белорусско-литовской границе. Смотрите видео Sputnik с пункта пропуска Каменный лог - самого...

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