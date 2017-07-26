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Команды из трех стран соберет в Гродно традиционный предсезонный хоккейный турнир памяти Дубко

27.07.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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Команды из трех стран соберет в Гродно традиционный предсезонный хоккейный турнир памяти Александра Дубко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Неман».

Сегодня в Гродно стартует ХIII Международный турнир по хоккею с шайбой, посвященный памяти Александра Дубко. В этом году мемориал станет одним из самых сильных по составу участников. Помимо хозяев, хоккейного клуба «Неман», участниками турнира станут «Шахтер» из Солигорска, ХК «Динамо» (Санкт-Петербург), представляющий российскую ВХЛ, а также клуб «Бейбарыс» из города Атырау (Казахстан).

Пройдет турнир в один круг. Первый матч, в котором померяются силами «Динамо» и «Бейбарыс», стартует в 15.00. В 19.00 запланировано торжественное открытие турнира и игра между «Неманом» и «Шахтером».

В пятницу пройдут встречи «Бейбарыс» — «Шахтер» (15.00), а также «Неман" — «Динамо» (19.00). В субботу, 29 июля, померяются силами «Динамо» и «Шахтер» (13.00), а в матче-закрытии турнира сыграют «Неман» и «Бейбарыс» (17.00).

Вход на все игры свободный. Международный турнир по хоккею с шайбой памяти Дубко проводится с 2002 года. За это время в нем принимали участие команды из Беларуси, Латвии, России, Польши и Казахстана. Шесть раз трофей завоевывали хозяева турнира, дважды победителями становились хоккеисты «Гомеля», по одному разу кубок завоевывали «Рига-2000», «Динамо» (Минск), «Брест», «Кристалл» (Саратов).

Организаторами турнира выступают гродненский хоккейный клуб «Неман» и Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Команды из трех стран соберет в Гродно традиционный предсезонный хоккейный турнир памяти Александра Дубко.

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