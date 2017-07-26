Население Беларуси продолжает сокращаться

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За полгода население Беларуси сократилось на 9,2 тысяч человек. Такую статистику приводит Белстат.

На 1 января этого года в нашей стране проживало проживало 9504,7 тысяч человек. К 1 июля эта цифра составила уже 9 495,5 тысяч человек.

Таким образом, убыль составила около 9,2 тысяч человек.

Также, по данным Белстата, с начала года в Беларуси заключено 26,3 тыс. браков. При этом количество разводов за данный период составило 15,4 тыс.