﻿ Население Беларуси продолжает сокращаться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Население Беларуси продолжает сокращаться

27.07.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Население Беларуси продолжает сокращаться

фото: Kp.by

За полгода население Беларуси сократилось на 9,2 тысяч человек. Такую статистику приводит Белстат.

На 1 января этого года в нашей стране проживало проживало 9504,7 тысяч человек. К 1 июля эта цифра составила уже 9 495,5 тысяч человек.

Таким образом, убыль составила около 9,2 тысяч человек.

Также, по данным Белстата, с начала года в Беларуси заключено 26,3 тыс. браков. При этом количество разводов за данный период составило 15,4 тыс.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полгода население Беларуси сократилось на 9,2 тысяч человек. Такую статистику приводит Белстат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: очереди фур в Каменном логе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика