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Население Беларуси продолжает сокращаться
27.07.2017 10:49 — Разное | Ежедневник
фото: Kp.by
За полгода население Беларуси сократилось на 9,2 тысяч человек. Такую статистику приводит Белстат.
На 1 января этого года в нашей стране проживало проживало 9504,7 тысяч человек. К 1 июля эта цифра составила уже 9 495,5 тысяч человек.
Таким образом, убыль составила около 9,2 тысяч человек.
Также, по данным Белстата, с начала года в Беларуси заключено 26,3 тыс. браков. При этом количество разводов за данный период составило 15,4 тыс.
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За полгода население Беларуси сократилось на 9,2 тысяч человек. Такую статистику приводит Белстат.
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