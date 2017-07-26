В Лейпциге стартовал выпуск самой практичной модели Porsche

Справив мировую премьеру на мартовском автосалоне в Женеве, первый серийный «вагон» Porsche встал на конвейер модернизированного предприятия в Лейпциге.





Для запуска второго поколения Panamera, которое с появлением в гамме универсала Sport Turismo разжилось семейством, Porsche инвестировала в модернизацию производственной площадки в Лейпциге 500 миллионов евро. Кроме Panamera, на заводе осуществляется сборка кроссоверов Macan и Cayenne.

В минувшем году на лейпцигском предприятии Porsche, на котором трудятся более 4 тысяч человек, было выпущено 158 432 автомобиля.





В настоящее время универсал Panamera Sport Turismo предлагается в шести различных модификациях. Самый мощный универсал Porsche существует в виде «гибрида» с 671-сильной бензоэлектрической установкой. Ею планируется оснащать и следующее поколение SUV Cayenne, дебют которого ожидается уже в ближайшие месяцы, а также «заряженный» седан Audi S8 E-Tron.