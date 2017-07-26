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Фотограф случайно снял испытания секретной китайской ракеты
Старший офицер европейской службы доставки грузов компании Cargolux Airlines International S.A., пролетая над западнокитайским регионом Синьцзян в ночь на 22 июля, из кабины самолета случайно сделал снимок необычного пятна на горизонте,
По его словам, оно «быстро превратилось в пузырь, который стремительно рос в размерах и поднимался вверх». Затем «выхлопные газы начали формировать яркий изогнутый след, который сопровождался пятнами света в небе. Эти пятна варьировались по цвету и форме, в зависимости от того, как на них падало солнце».
Судя по направлению, в котором экипаж Боинг 747 наблюдал огни, неизвестный летательный аппарат взлетал с секретного испытательного ракетного комплекса на западе Китая.
На нем базируется подразделение 63 618 Народной освободительной армии Китая, отвечающее за противоракетную оборону. Комплекс был специально построен для запуска противоракет SC-19, которые могут еще использоваться как противоспутниковое оружие.
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Пятно света быстро превратилось в пузырь, который стремительно в размерах и поднимался вверх.
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