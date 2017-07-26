Фотограф случайно снял испытания секретной китайской ракеты

Старший офицер европейской службы доставки грузов компании Cargolux Airlines International S.A., пролетая над западнокитайским регионом Синьцзян в ночь на 22 июля, из кабины самолета случайно сделал снимок необычного пятна на горизонте, пишет Popular Mechanics.



Фото: PopularMechanics.

По его словам, оно «быстро превратилось в пузырь, который стремительно рос в размерах и поднимался вверх». Затем «выхлопные газы начали формировать яркий изогнутый след, который сопровождался пятнами света в небе. Эти пятна варьировались по цвету и форме, в зависимости от того, как на них падало солнце».

Судя по направлению, в котором экипаж Боинг 747 наблюдал огни, неизвестный летательный аппарат взлетал с секретного испытательного ракетного комплекса на западе Китая.



Фото: jpcvanheijst.com



Фото: jpcvanheijst.com

На нем базируется подразделение 63 618 Народной освободительной армии Китая, отвечающее за противоракетную оборону. Комплекс был специально построен для запуска противоракет SC-19, которые могут еще использоваться как противоспутниковое оружие.