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В Минске пьяный бесправник повредил шесть авто

27.07.2017 11:00 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием шести авто произошла на улице Слободской около трех часов ночи 27 июля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

Водитель VW ехал по улице Слободской в направлении улицы Есенина. Около 15-го дома водитель наехал на бордюр, после чего машина продолжила движение, выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный VW. От первого удара автомобиль столкнулся со стоящим Chevrolet, тот — с Opel, повреждены еще три авто по цепочке. Всего водитель повредил шесть авто, включая свой собственный автомобиль.

Водитель, допустивший столкновение, лишен прав управления авто до декабря этого года из-за езды в пьяном виде.


Фото: ГАИ Московского района

К тому же ГАИ выяснила, что водитель и пассажирка были пьяны. Их госпитализировали.


Фото: ГАИ Московского района
 
Теги: Минск
 
 
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И водитель, и его пассажирка были пьяны.

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