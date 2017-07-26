Белорусы завоевали 5 медалей в третий день Европейского юношеского фестиваля в Дьере

Белорусские спортсмены завоевали пять медалей в третий день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: НОК Беларуси

Золотую награду в смешанной каноэ-двойке на дистанции 500 м завоевали белорусы Владислав Шахницкий и Анастасия Жук, установив рекорд канала.

Белорусский квартет смешанной байдарки-четверки Анна Пащенко, Ирина Шкред, Максим Хуцкий и Илья Козловский стал бронзовым призером на дистанции 500 м.

На этой же дистанции Анастасия Жук в заезде каноэ-одиночек показала третий результат и завоевала бронзу.

В соревнованиях по легкой атлетике первую награду для белорусов завоевала толкательница ядра Карина Егинян, которая стала обладательницей бронзовой медали.

Метатель копья Роман Гмырак также поднялся на третью ступень пьедестала.

Ранее серебро в плавании на дистанции 100 м на спине завоевала Анастасия Шкурдай, дзюдоисты Глафира Бахур (весовая категория до 44 кг) и Владислав Дзвоник (до 50 кг) принесли в копилку сборной Беларуси две бронзовые награды.

Женская баскетбольная команда накануне прервала серию поражений, победив сборную Италии со счетом 73:64. До этого белоруски уступили командам Турции и Испании.

Сегодня белорусы продолжат выступления в состязаниях по легкой атлетике, дзюдо, велоспорту, спортивной гимнастике и плаванию. Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в котором принимают участие спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет, завершится 30 июля.