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Белорусы завоевали 5 медалей в третий день Европейского юношеского фестиваля в Дьере
Белорусские спортсмены завоевали пять медалей в третий день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Золотую награду в смешанной каноэ-двойке на дистанции 500 м завоевали белорусы Владислав Шахницкий и Анастасия Жук, установив рекорд канала.
Белорусский квартет смешанной байдарки-четверки Анна Пащенко, Ирина Шкред, Максим Хуцкий и Илья Козловский стал бронзовым призером на дистанции 500 м.
На этой же дистанции Анастасия Жук в заезде каноэ-одиночек показала третий результат и завоевала бронзу.
В соревнованиях по легкой атлетике первую награду для белорусов завоевала толкательница ядра Карина Егинян, которая стала обладательницей бронзовой медали.
Метатель копья Роман Гмырак также поднялся на третью ступень пьедестала.
Ранее серебро в плавании на дистанции 100 м на спине завоевала Анастасия Шкурдай, дзюдоисты Глафира Бахур (весовая категория до 44 кг) и Владислав Дзвоник (до 50 кг) принесли в копилку сборной Беларуси две бронзовые награды.
Женская баскетбольная команда накануне прервала серию поражений, победив сборную Италии со счетом 73:64. До этого белоруски уступили командам Турции и Испании.
Сегодня белорусы продолжат выступления в состязаниях по легкой атлетике, дзюдо, велоспорту, спортивной гимнастике и плаванию. Европейский юношеский олимпийский фестиваль, в котором принимают участие спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет, завершится 30 июля.
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Белорусские спортсмены завоевали пять медалей в третий день Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере (Венгрия).
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