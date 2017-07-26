На Белорусской товарной бирже впервые выкуплен весь доступный объем лесоматериалов

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В торгах участвовали 27 покупателей из стран Европейского союза, которые приобрели весь выставленный на продажу ресурс - 280 тыс. куб.м круглой древесины.

Свыше 1,4 млн евро дополнительной выручки получили белорусские экспортеры по итогам торгов лесопродукцией в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В торгах участвовали 27 покупателей из стран Европейского союза, которые приобрели весь выставленный на продажу ресурс - 280 тыс. куб.м круглой древесины. "Это первый случай за всю историю биржевых торгов лесоматериалами, когда за одну торговую сессию выкуплен весь доступный для реализации объем", - рассказал Роман Янив.

Всего в ходе торгов совершено 38 сделок на общую сумму 11,2 млн евро, при этом в результате конкуренции между покупателями увеличение цены по отдельным сделкам достигало 30%.

Лесопродукция является одной из важнейших групп товаров, реализуемых на биржевых торгах. Ее удельный вес в совокупном экспорте товаров через биржу по итогам первого полугодия составил более 70%. За этот период заключены 3 тыс. 372 экспортные сделки на 124 млн евро.