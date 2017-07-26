ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Белорусской товарной бирже впервые выкуплен весь доступный объем лесоматериалов

27.07.2017 11:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
На Белорусской товарной бирже впервые выкуплен весь доступный объем лесоматериалов

фото: Primorye24.ru

В торгах участвовали 27 покупателей из стран Европейского союза, которые приобрели весь выставленный на продажу ресурс - 280 тыс. куб.м круглой древесины.

Свыше 1,4 млн евро дополнительной выручки получили белорусские экспортеры по итогам торгов лесопродукцией в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В торгах участвовали 27 покупателей из стран Европейского союза, которые приобрели весь выставленный на продажу ресурс - 280 тыс. куб.м круглой древесины. "Это первый случай за всю историю биржевых торгов лесоматериалами, когда за одну торговую сессию выкуплен весь доступный для реализации объем", - рассказал Роман Янив.

Всего в ходе торгов совершено 38 сделок на общую сумму 11,2 млн евро, при этом в результате конкуренции между покупателями увеличение цены по отдельным сделкам достигало 30%.

Лесопродукция является одной из важнейших групп товаров, реализуемых на биржевых торгах. Ее удельный вес в совокупном экспорте товаров через биржу по итогам первого полугодия составил более 70%. За этот период заключены 3 тыс. 372 экспортные сделки на 124 млн евро.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торгах участвовали 27 покупателей из стран Европейского союза, которые приобрели весь выставленный на продажу ресурс - 280 тыс. куб.м круглой древесины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Лейпциге стартовал выпуск самой практичной модели Porsche
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика