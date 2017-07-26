МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявил об открытости военных учений "Запад-2017" для международных наблюдателей.



© Sputnik / Виктор Толочко Учения Запад-2017: дата и место проведения, интересные цифры и факты

В четверг глава государства провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета безопасности, во время которого затронул тему предстоящих совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Президент подчеркнул, что учения являются открытыми, и на них приглашается огромное количество наблюдателей.

"Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент обратил внимание, что учения носят оборонительный характер.

"Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы — и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был — всем все объяснили. Вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения", — сказал президент.

Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" могут стать одним из наиболее масштабных подобных мероприятий в регионе, но не являются ответом на усиление военной составляющей НАТО и будут носить исключительно оборонительный характер.

Планируется, что в учениях "Запад 2017", которые пройдут в Беларуси на шести полигонах, примут участие не более 13 тысяч военнослужащих, из которых десять тысяч — белорусских. Даты проведения учений, как ожидается, 14 — 20 сентября.

Задолго до предстоящих учений страны Запада начали делать заявления о том, что предстоящие учения угрожают безопасности в регионе. На что как Минск, так и Москва заявили, что готовы пригласить на учения наблюдателей, военных атташе, в том числе и экспертов НАТО. Белорусская сторона также обязалась не менее чем за 42 дня предоставить ОБСЕ информацию о начале учений.