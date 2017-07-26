Очевидец vs ГАИ: в Минске в полночь мотоциклист столкнулся со скорой /

Реанимационный автомобиль столкнулся с мотоциклом в центре Минска на пересечении улицы Энгельса и проспекта Независимости. Мотоциклист ехал в сторону площади Победы, реанимобиль выезжал с улицы Энгельса в сторону Интернациональной, рассказал Кривошеев.

Столкновение случилось около полуночи. Александр Кривошеев пообщался с очевидцем на месте происшествия, и по его словам, мотоциклист ехал на разрешающий сигнал светофора, в то время как реанимобиль выехал на красный свет без включенной проблесковой люстры.

Специалист отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Татьяна Лапко сообщила радио Sputnik Беларусь о проверке по факту ДТП в центре Минска.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Фотофакт: мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в центре Минска

В полночь 27 июля водитель автомобиля Merсedes двигался по улице Энгельса со стороны Карла Маркса в направлении улицы Интернациональной. При подъезде к перекрестку с проспектом Независимости для водителя Merсedes загорелся разрешающий зеленый сигнал светофора, сказала Лапко.

"Выехав на перекресток, водитель заметил, что слева движется мотоцикл Honda. Мотоцикл двигался по Независимости в направлении площади Победы. Столкновения избежать не удалось, было совершено ДТП", — отметила Лапко.

По предварительной версии, мотоциклист проезжал на красный запрещающий сигнал светофора, уточнила представитель ГАИ.

Водитель мотоцикла получил ушибы и ссадины. Сейчас проводится проверка по факту ДТП, предстоит разобраться, на какие сигналы светофора двигались оба водителя.

"Будут изыматься записи камер видеонаблюдения, и будет конкретно установлен этот факт, и уже на основании видеозаписей будет подведен итог данному происшествию и установлен виновник", — сказала представитель ГАИ.