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Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Анджелина Джоли
«Иногда женщины с семьями думают о себе в последнюю очередь, пока это не сказывается на их собственном здоровье <…> Я принимаю взвешенные решения, ставлю семью на первое место и отвечаю за свою жизнь и здоровье. Думаю, именно это и делает женщину цельной», — сказала Джоли в интервью Vanity Fair.
Напомним, что в 2013 году Анджелина Джоли рассказала в колонке в газете The New York Times, что ей провели мастэктомию (хирургическую операцию по удалению молочных желез), поскольку генетический анализ показал у нее высокий риск развития рака груди и яичников. Мать актрисы умерла от рака в возрасте 56 лет. По словам Джоли, она решила рассказать об операции, чтобы другие женщины могли учесть ее опыт.
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