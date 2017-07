Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва

Анджелина Джоли рассказала журналу Vanity Fair, что в 2016 году у нее диагностировали паралич Белла — это форма паралича лицевого нерва, при котором нарушаются функции мимических мышц на одной стороне лица. Meduza со ссылкой на издание приводит слова актрисы о том, что она справилась с этим заболеванием с помощью иглоукалывания.

