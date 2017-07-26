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Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва

27.07.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
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Анджелина Джоли рассказала журналу Vanity Fair, что в 2016 году у нее диагностировали паралич Белла — это форма паралича лицевого нерва, при котором нарушаются функции мимических мышц на одной стороне лица. Meduza со ссылкой на издание приводит слова актрисы о том, что она справилась с этим заболеванием с помощью иглоукалывания.

«Иногда женщины с семьями думают о себе в последнюю очередь, пока это не сказывается на их собственном здоровье <…> Я принимаю взвешенные решения, ставлю семью на первое место и отвечаю за свою жизнь и здоровье. Думаю, именно это и делает женщину цельной», — сказала Джоли в интервью Vanity Fair.

Напомним, что в 2013 году Анджелина Джоли рассказала в колонке в газете The New York Times, что ей провели мастэктомию (хирургическую операцию по удалению молочных желез), поскольку генетический анализ показал у нее высокий риск развития рака груди и яичников. Мать актрисы умерла от рака в возрасте 56 лет. По словам Джоли, она решила рассказать об операции, чтобы другие женщины могли учесть ее опыт.

 
 
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Анджелина Джоли рассказала журналу Vanity Fair, что в 2016 году у нее диагностировали паралич Белла - это форма паралича лицевого нерва, при котором нарушаются функции...

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