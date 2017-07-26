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Из-за сбоя программы на ПП "Мядининкай" на границе с Литвой возможно затруднение движения
В пункте пропуска «Мядининкай» (граница Литвы и Беларуси, сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог») произошел сбой программного обеспечения, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
27 июля с 10.00 таможенное оформление легкового и грузового транспорта в ПП «Мядининкай» в обоих направлениях производится в ручном режиме. Об устранении неполадок литовская сторона сообщит дополнительно.
В связи с этим ГПК Беларуси рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим свои поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.
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На границе возможно затруднение движения транспорта.
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