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Из-за сбоя программы на ПП "Мядининкай" на границе с Литвой возможно затруднение движения

27.07.2017 11:08 — Разное | Tut.by  
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В пункте пропуска «Мядининкай» (граница Литвы и Беларуси, сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог») произошел сбой программного обеспечения, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.


Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

27 июля с 10.00 таможенное оформление легкового и грузового транспорта в ПП «Мядининкай» в обоих направлениях производится в ручном режиме. Об устранении неполадок литовская сторона сообщит дополнительно.

В связи с этим ГПК Беларуси рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим свои поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Как сообщал AUTO.TUT.BY, до 2 августа в пункте пропуска «Каменный Лог», возможно, будет затруднено движение транспорта — на полосах движения будет производиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

 
 
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