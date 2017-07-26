В пункте пропуска «Мядининкай» (граница Литвы и Беларуси, сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог») произошел сбой программного обеспечения, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

27 июля с 10.00 таможенное оформление легкового и грузового транспорта в ПП «Мядининкай» в обоих направлениях производится в ручном режиме. Об устранении неполадок литовская сторона сообщит дополнительно.

В связи с этим ГПК Беларуси рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим свои поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Как сообщал AUTO.TUT.BY, до 2 августа в пункте пропуска «Каменный Лог», возможно, будет затруднено движение транспорта — на полосах движения будет производиться ремонт асфальтобетонного покрытия.