ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередной сбой компьютеров случился в ПП "Мядининкай"

27.07.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска "Мядининкай", сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Там отмечается, что сбой произошел в 10:00 четверга.

Очередной сбой компьютеров случился в ПП "Мядининкай"
© Sputnik / Виктор Толочко
Литва восстановила работу пунктов пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес"

"Из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских контрольных служб с 10:00 таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска — "Каменный Лог") в обоих направлениях производится в ручном режиме", — сообщает Госпогранкомитет.

Там посоветовали гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Об устранении неполадок литовская сторона проинформирует белорусских коллег дополнительно.

Между тем, как сообщили Sputnik читатели портала, в этот день выезжающие из Беларуси в Литву через Каменный Лог, очереди на выезд из Беларуси наблюдались в этом пункте пропуска и до сбоя оборудования. Так, читателям портала пришлось прождать в легковом автомобиле оформления на выезд с 8:07 до 11:09. При этом они рассказали, что белорусскую границу прошли за 20 минут.

Сбой в работе компьютерного оборудования на литовской границе происходит не в первый раз. Так, в последний раз проблемы возникали 2 мая в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес", из-за чего произошли задержки с оформлением граждан и грузов. Восстановлена работа компьютеров была только 3 мая.

Сбои периодически случались и до этого.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас литовские таможенники ведут оформление большегрузных фур и легковых авто на въезд и на выезд в ручном режиме.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика