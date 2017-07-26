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Очередной сбой компьютеров случился в ПП "Мядининкай"
27.07.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска "Мядининкай", сообщается на сайте Госпогранкомитета.
Там отмечается, что сбой произошел в 10:00 четверга.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских контрольных служб с 10:00 таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска — "Каменный Лог") в обоих направлениях производится в ручном режиме", — сообщает Госпогранкомитет.
Там посоветовали гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Об устранении неполадок литовская сторона проинформирует белорусских коллег дополнительно.
Между тем, как сообщили Sputnik читатели портала, в этот день выезжающие из Беларуси в Литву через Каменный Лог, очереди на выезд из Беларуси наблюдались в этом пункте пропуска и до сбоя оборудования. Так, читателям портала пришлось прождать в легковом автомобиле оформления на выезд с 8:07 до 11:09. При этом они рассказали, что белорусскую границу прошли за 20 минут.
Сбой в работе компьютерного оборудования на литовской границе происходит не в первый раз. Так, в последний раз проблемы возникали 2 мая в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес", из-за чего произошли задержки с оформлением граждан и грузов. Восстановлена работа компьютеров была только 3 мая.
Сбои периодически случались и до этого.
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Сейчас литовские таможенники ведут оформление большегрузных фур и легковых авто на въезд и на выезд в ручном режиме.
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