МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска "Мядининкай", сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Там отмечается, что сбой произошел в 10:00 четверга.



© Sputnik / Виктор Толочко Литва восстановила работу пунктов пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес"

"Из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских контрольных служб с 10:00 таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска — "Каменный Лог") в обоих направлениях производится в ручном режиме", — сообщает Госпогранкомитет.

Там посоветовали гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. Об устранении неполадок литовская сторона проинформирует белорусских коллег дополнительно.

Между тем, как сообщили Sputnik читатели портала, в этот день выезжающие из Беларуси в Литву через Каменный Лог, очереди на выезд из Беларуси наблюдались в этом пункте пропуска и до сбоя оборудования. Так, читателям портала пришлось прождать в легковом автомобиле оформления на выезд с 8:07 до 11:09. При этом они рассказали, что белорусскую границу прошли за 20 минут.

Сбой в работе компьютерного оборудования на литовской границе происходит не в первый раз. Так, в последний раз проблемы возникали 2 мая в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес", из-за чего произошли задержки с оформлением граждан и грузов. Восстановлена работа компьютеров была только 3 мая.

Сбои периодически случались и до этого.