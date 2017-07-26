Самая красивая граница в мире. Что происходит на Ниагарском водопаде, разделившем США и Канаду

Здесь очень много белок и туристов из Китая, от шума падающей воды закладывает уши, а американцев и канадцев можно различить по цвету дождевика. Во время Большого путешествия TUT.BY мы не могли проехать мимо одного из красивейших мест на Земле, разделяющего две большие страны, — Ниагарского водопада.

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«Мы подъехали к Ниагарскому водопаду перед вечером. Обдаваемые водяной пылью, мы долго смотрели на водопад, обрушивавший с высоты небоскреба тысячи тонн воды, которую еще не успели разлить по бутылочкам и продать под видом самого освежающего, самого целебного напитка, благотворно действующего на щитовидную железу, помогающего изучению математики и способствующего совершению удачных биржевых сделок».

Так описали свою встречу с водопадами в «Одноэтажной Америке» Ильф и Петров. Здесь много сарказма — советские писатели были просто оглушены огромным количеством навязчивой рекламы, окружающей их со всех сторон (кстати, с тех пор мало что изменилось). Но есть в этих словах и доля правды. На красоте в Штатах неплохо зарабатывают.

Ниагарские водопады, отделяющие американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, получили статус «парка штата». Они находятся в 27 км от Буффало (США) и в 121 км от Торонто (Канада).





Был прохладный, но солнечный майский день, когда мы подобрались к самой северной точке нашего Большого путешествия. Оставив позади мост с указателем «Канада», мы поехали вдоль реки Ниагары. Даже за 5 минут до прибытия ничто не предвещало невероятно красивого зрелища, мы не слышали даже шума воды.

Парк встретил нас разворотным кольцом с остановкой, на которой стояло три автобуса с туристами из Китая. Рядом формировалась следующая группа людей.





Но и здесь водопадами еще «не пахло». Оставив машину на стоянке (естественно, платной), мы оказались в парке с цветущими деревьями и целыми стаями белок, которые не прочь подкрепиться орешками прямо с рук посетителей.





Купить лакомства для зверьков можно тут же. Найдете белку с арахисом на фото ниже?



Фото сделано на Samsung Galaxy S8.

Но вся красота начинается за парком. Говорят, что с канадской стороны вид лучше, но и c американской дух захватывает.





Вообще, Ниагара — это комплекс из трех водопадов. C нашей стороны находился Американский водопад и небольшой водопад Фата, практически сливающийся с ним. А самый красивый — Подкова — разделяет США и Канаду. Вот как это выглядит из космоса:





Поэтому американцы по умолчанию видят лишь такую картинку.





На переднем плане — Американский водопад. Вдали — Подкова. Такой вид абсолютно бесплатен (если вы только вы не захотите воспользоваться специальным стационарным биноклем за 25 центов.

А на том берегу уже Канада. Интересно, что оба города, в черте которых находится водопад, — и американский, и канадский — называются одинаково — Ниагара-Фолс.





За небольшую сумму (1,3 доллара) можно пробраться на специальную высотную обзорную площадку, с которой открывается более интересный вид. Все три водопада тут, как на ладони.

Обратите внимание: вытянутый Американский водопад и небольшой Фата (сразу за ним) разделены маленькой смотровой площадкой. Это остров Луна (Luna Island), который долгое время в прошлом веке оставался закрытым для посещения из-за опасения возможного обрушения.





Однако самые большие очереди в парке не на обзорную площадку, а на прогулочный катер, который плавает мимо двух водопадов и подплывает практически вплотную к Подкове.





Стоит такая мини-экскурсия около 20 долларов. В цену входит дождевик — возле водопадов без него никак. Интересная деталь: с американской стороны выдают синие дождевики:





А с канадской — красные. Поэтому сверху сразу понятно, с какого берега вышел прогулочный катер.





Гудок — и мы отправляемся в путь. Сначала — Американский водопад и Фата.

Ниагарские водопады падают с высоты около 52 метров, однако у Американского высота свободного падения — от 21 до 30 метров. Дело в том, что он опускается на груду сваленных камней, образовавшихся в ходе массивного оползня в 1954 году.





Приближаясь к водопадам, в полной мере осознаешь всю важность дождевиков. Ты как будто бы попадаешь в облако.





Хорошо, если смартфон защищен от воды.





Хотя большинство туристов этот момент не останавливал от селфи и непрерывной съемки, даже когда мы подобрались к Подкове.









Приближаемся к Подкове. Здесь очень много чаек.





Ширина Американского водопада — около 320 метров, Подковы гораздо больше — 790 метров.





По объему проходящей через него воды (в пиковые периоды — 6400 м³/с) Ниагарский водопад — самый мощный в Северной Америке. Смотрите, как же красиво это выглядит:





Прогулочные кораблики на фоне 52-метровой стены падающей воды кажутся игрушечными. Даже не верится, что раньше экстремалы использовали его для прыжков, в том числе, в бочках.

В октябре 1829 года Сэм Пач стал первым (известным) человеком, который пережил это падение. В 1901 году 63-летняя учительница из Мичигана Энни Тэйлор стала первым человеком, спустившимся с водопада в бочке и оставшимся в живых. С тех пор еще 14 экстремалов преднамеренно пытались пройти через водопад (несмотря, что это строжайше запрещено). Выжили не все.

Кроме того, Ниагарский водопад был популярен у канатоходцев. Для такой переправы нужны железные нервы.





А вот как выглядит снизу обзорная площадка с туристами между водопадами с американской стороны.





Туристическим объектом Ниагарские водопады стали в середине 19 века — тогда же здесь был построен пешеходный мост, соединяющий два берега, а затем и полноценная подвесная переправа. Еще более популярными водопады стали после Первой мировой войны, когда у людей появились личные автомобили.

Возвратившись, можно посмотреть на Американский водопад снизу. Зрелище завораживающее: невероятная сила природы на расстоянии в несколько десятков метров.





Посмотрите, как выглядят и шумят все три водопада сверху и вблизи на видео.





Мы прощаемся с Ниагарой. Провожает нас американский символ.

Пора ехать дальше. В понедельник читайте очередную интересную историю. На сей раз из городка Буффало!





Напоминаем, что все материалы нашего Большого путешествия вы можете найти на интерактивной карте .

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