Пять открытых бассейнов в Минске: лазурная вода и лежаки за 10 рублей и выше

В Минск наконец пришло лето. И пока столбик термометра показывает по-июльски жаркую погоду, жители столицы начинают искать, где охладиться. Если с белоснежными пляжами не сложилось, AFISHA.TUT.BY предлагает альтернативу — бассейны под открытым небом с водой цвета аквамарин.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: ул. Сурганова, 2а. Сколько: 12 рублей. Телефон: +375 (17) 290 48 26. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Много минчан даже не подозревают о существовании этого места прямо рядом со станцией метро «Академия наук». Когда-то все начиналось с единственного открытого бассейна с минеральной водой, но с годами площадка расширилась и обросла инфраструктурой. Сегодня к услугам посетителей уже 3 бассейна разных размеров, несколько кафе, спортивные площадки и даже VIP-зона со своим отдельным бассейном. Здесь есть все необходимое, чтобы без проблем можно было провести целый день: напитки, перекус, мороженое и все остальное, чтобы занять себя с утра и до вечера.

Территория достаточно зеленая, но если не слишком любите прямые солнечные лучи, то всегда можно укрыться в тени деревьев. А благодаря тому, что вода в бассейнах минеральная — здесь даже пахнет морем.

Но существует и два неприятных момента: души открытые и вода в них, скажем так, бодрящей температуры.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где: Орловская, 80. Сколько: от 18 до 24 рублей за вход в будние дни до 22−28 рублей в выходные. VIP-зона с лежаком, зонтом, кругом и парковочным местом обойдется в 40 рублей с человека. Телефон: +375 29 115 01 76, +375 17 369 74 01. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Аквапарк Dreamland может похвастаться самыми большими горками в стране. Но если вам по душе менее экстримальный отдых в формате лежаки/бассейны, то парку есть, что предложить. Несколько бассейнов, две тысячи лежаков, 500 зонтов от солнца — авторы проекта позаботились о том, чтобы гости аквапарка чувствовали себя как на курорте. Учли и прошлогодние замечания: увеличили количествоточек продажи еды и напитков, а также их разнообразие. Парк будет работать до конца лета при условии, что температура воздуха от 23 градусов.





Где: пр. Победителей, 120. Сколько: от 25 до 36 рублей за вход для взрослого в будний день до 28−42 рублей за вход в выходные. Минимальный сеанс — 3 часа. Телефон: +375 (17) 279−84−45, +375 (44) 505−65−10 Режим работы: понедельник-воскресеньес 8.00 до 23.00. Детский центр: пн-пт 10.00−22.00, сб-вс: 09.00 — 22.00.

«Лебяжий» в основном знают как аквапарк под крышей, но у него имеется и открытая зона. На улице расположился неглубокий бассейн для дошколят с детским городком посреди и бассейн для взрослых с шезлонгами по периметру. Для любителей адреналина здесь установлены еще и четыре горки. Отдельных билетов в открытую зону не существует, так что заплатить придется за посещение аквапарка в целом. Зато из всего списка только здесь инфраструктура не вызывает вопросов — в душах всегда есть горячая вода, раздевалок хватает всем, заказать напиток можно, не выходя из воды. Минимальный сеанс — 3 часа. Этого более чем достаточно, чтобы искупаться, но вот если есть соблазн опробовать все аттракционы, то большую часть времени придется провести в очередях.

SPA-зона аквапарка «Лебяжий»





Кроме того, на территории аквапарка в прошлом году заработала SPA-зона с шезлонгами , бассейном с подогревом и с услугой доставки напитков и еды прямо к месту отдыха. Открыта она и в этом году, но с нововведением: территория доступна за отдельную плату. Стоимость входного билета в SPA-зону 10 рублей.

Кафе «Лето» на Минском море



Фото: Анастасия Тур, Елизавета Добрицкая, TUT.BY

Где: на территории Центра парусного спорта. Сколько: лежаки в будний день 15 рублей, в выходной — 25 рублей за человека. Отдельно 2 рубля — за вход на территорию Центра парусного спорта. Телефон: +375−29−166−90−01 Режим работы: вторник-воскресенье с 12.00 до 23.00.

Два года назад этот клуб открывали еще как Bulbash пляж. В прошлом году он сменил свое название на Club Beach. Лето-2017 ознаменовалось еще одной переменой: теперь на том же месте красуется гордое название кафе «Лето». Пляжная зона не изменилась: это по-прежнему лаунж-пространство на берегу Минского моря с насыпным пляжем, пирсом и открытой террасой с баром и бассейном. Размеры бессейна небольшие — длина 8 метров, а самая большая глубина — 1,7 метра. Предназначен он исключительно для того, чтобы освежиться. Главные перемены коснулись части общепита. Теперь в кафе «Лето» можно найти не только закуски и снеки, но и полноценную кухню. Тут вам и салаты по 6 рублей 50 копеек и 7 рублей 50 копеек, горячее от 8 до 24 рублей, десерты от 3 рублей до 25.