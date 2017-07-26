Обвиняемый по делу о стрельбе в новогоднюю ночь не признает вины

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемый по делу о стрельбе в новогоднюю ночь не признает своей вины, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Московского района Минска.

"По данному обвинению виновным себя не признаю", - сказал обвиняемый.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Ранним утром 1-го января на линию 102 поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома по проспекту Любимова шумят, мешают отдыхать. По данному адресу был направлен сотрудник городского отдела милиции. Прибыв на место вызова, сержант милиции, выполнявший обязанности по охране общественного порядка, убедился, что из квартиры исходит достаточно громкий звук музыки, слышны голоса.

Мужчине, который открыл дверь, милиционер представился, объяснил причину визита, попросил перестать мешать соседям. В ответ тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ногой в область грудной клетки. Затем нанес еще серию ударов в голову и шею, хватался обеими руками. Во время борьбы попытался завладеть табельным оружием милиционера. Милиционер четко предупредил, что в случае, если противоправные действия будут продолжены, придется применить оружие. Открывший дверь мужчина не подчинился законным требованиям сотрудника правоохранительных органов. Милиционер произвел три выстрела, один - предупредительный.

В результате оба были госпитализированы. Обвиняемый - с двумя ранениями, сотрудник милиции - с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами теменной области, кровоподтеками и другими телесными повреждениями. Милиционер после случившегося находился в военном госпитале 10 дней.-0-