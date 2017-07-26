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На дне Черного моря нашли уникальный артефакт времен первой мировой войны
Поисковая экспедиция Минобороны России обнаружила ряд артефактов на дне Черного моря,
Руководитель исторического центра «Батарея 29 Бис» Александр Елкин рассказал, что эта пушка уникальна в своем роде. Она была первым зенитным орудием на русском флоте, но использовалась и на бронекатерах в годы Великой Отечественной войны.
Поисковики уверены, что орудие было частью вооружения советского бронекатера БК-73, который был уничтожен немецкой морской миной в десяти километрах от побережья Керчи в ноябре 1943 года. Весь экипаж судна — 12 моряков и 43 десантника — погибли.
Также на дне Черного моря были найдены еще три катера, один из них — артиллерийский, огневой поддержки. С него поисковики подняли реактивную установку «Катюша».
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Также на дне Черного моря были найдены еще три катера, один из них - артиллерийский, огневой поддержки.
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