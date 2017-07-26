На дне Черного моря нашли уникальный артефакт времен первой мировой войны

Поисковая экспедиция Минобороны России обнаружила ряд артефактов на дне Черного моря, сообщает ТАСС. Среди них — зенитная пушка Франца Лендера образца 1914 года, которая считается первым орудием подобного класса в России.

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Руководитель исторического центра «Батарея 29 Бис» Александр Елкин рассказал, что эта пушка уникальна в своем роде. Она была первым зенитным орудием на русском флоте, но использовалась и на бронекатерах в годы Великой Отечественной войны.

Поисковики уверены, что орудие было частью вооружения советского бронекатера БК-73, который был уничтожен немецкой морской миной в десяти километрах от побережья Керчи в ноябре 1943 года. Весь экипаж судна — 12 моряков и 43 десантника — погибли.

Также на дне Черного моря были найдены еще три катера, один из них — артиллерийский, огневой поддержки. С него поисковики подняли реактивную установку «Катюша».

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