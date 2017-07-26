Общественности предлагают обсудить отчет о воздействии на окружающую среду гостиницы на Зыбицкой

Отель Mercure на улице Зыбицкой строит компания «Славичи» , подконтрольная белорусскому бизнесмену Алексею Ваганову. Гостиница будет принадлежать ведущему мировому гостиничному оператору ACCOR — лидеру на рынке Европы, который управляет более чем 3,5 тысячи отелями с общим фондом 450 тысяч номеров в 92 странах мира. В администрации Центрального района началось общественное обсуждение отчета о воздействии на окружающую среду строящегося комплекса.

Строить отель начали еще в 2013 году, сдать планировали в августе 2014-го. Но теперь новый срок окончания работ указан как 2017 год.

«Это белорусско-российский проект. Его стоимость 21 млн долларов», — рассказывал четыре года назад о гостинице Алексей Ваганов.

Гостиница запроектирована переменной этажности — 3 и 4 этажа — с подвалом. В подвале предусмотрена гараж-стоянка на 45 машиномест, блок технических помещений, помещения кухни ресторана. На первом этаже планируется разместить вестибюль гостиницы, ресторан на 75 мест, бар на 30 мест, кухню ресторана, торговые помещения. На втором этаже будут помещения общественного назначения, номера гостиницы. На третьем и четвертом этажах тоже гостиничные номера, всего их будет 126. На четвертом этаже — фитнес-зал на 12 человек. В комплексе также будут офисные помещения.





Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей к зданию территории. На участке со стороны реки Свислочь запроектированы газон и пешеходные дорожки, скамейки, урны. Во время строительства гостиницы будет вырублено 8 деревьев. Вместо них высадят три шаровидных ивы, шесть западных туй, 33 спиреи Вангутта.

Территория, на которой планируется строительство, прилегает к охранным зонам историко-культурных ценностей. Проведя исследования, специалисты пришли к выводу, что строительство гостиницы не противоречит режимам содержания охранных зон историко-культурной ценности. Объект не будет загрязнять водный и воздушный бассейн, влиять на уровень грунтовых вод и таким образом не может опосредовано оказывать негативного воздействие на историко-культурную ценность.

«Реализация проектных решений создаст возможность воссоздания утраченных исторических построек, дополнить комплекс туристических объектов в историческом центре гостиничным обслуживанием», — говорится в отчете.

Оценив все параметры гостиницы, специалисты установили следующее:

— незначительное влияние на состояние атмосферного воздуха в процессе проведения работ. В дальнейшем при функционировании гостиничного комплекса воздействие на атмосферный воздух будут оказывать выбросы автотранспорта (подземная гараж-стоянка). Расчет рассеивания не выявил превышений предельно допустимой концентрации в расчетных точках — участок застройки, селитебная зона;

— планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы. При функционировании гостиничного комплекса негативного воздействия не прогнозируется;

— воздействие на растительный мир заключается в удалении 8 деревьев произрастающих на территории строительства. Учитывая отсутствие особо ценных биотопов, компенсационные посадки, озеленение территории объекта, воздействие на растительный мир оценивается как незначительное. При функционировании гостиничного комплекса негативного воздействия не прогнозируется;

— при соблюдении водоохранных мероприятий значимого воздействия на подземные и поверхностные воды не прогнозируется;

— большая часть отходов, образующихся при строительстве и дальнейшем функционировании объекта, подлежит переработке и обезвреживанию. При обращении с отходами в соответствии с законодательством, негативного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

«В целом планируемая хозяйственная деятельность по строительству гостиничного комплекса не противоречит требованиям к ведению хозяйственной и иной деятельности на территории историко-культурной ценности и в пределах ее охранных зон», — говорится в заключении.

Общественное обсуждение отчета будет проходить по 25 августа. Ознакомиться с ним можно в администрации Центрального района по ул. Мельникайте, 6.

Замечания и предложения можно направлять в администрацию района (контактное лицо Мариняко Д.С., каб. 402, тел. 203 11 12).

Предложения о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) по обсуждению отчета можно направить в администрацию с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen. gorhoz@minsk.gov.by) по 5 августа.