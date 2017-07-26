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Два футболиста, покинувших "Динамо-Брест", организовали эффектный гол в чемпионате Литвы

27.07.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
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В матче 18-го тура чемпионата Литвы клайпедский «Атлантас» на выезде сыграл вничью с «Утенисом» (1:1). Единственный мяч в составе гостей на 38-й минуте забил белорусский нападающий Дмитрий Мозолевский с передачи своего соотечественника Дмитрия Германа. Отметим, что оба игрока недавно были отданы в «Атлантас» в аренду из брестского «Динамо».

Видео: Watch Sport

Дмитрий Мозолевский провел на поле весь матч. Дмитрий Герман, помимо ассистентского балла, отметился в протоколе полученной желтой карточкой.

Максим Чиж, также отданный брестским «Динамо» в аренду в «Атлантас», вышел на поле на 76-й минуте.

Еще один белорус Михаил Колядко остался на скамейке запасных.

Мозолевский, Герман и Чиж проводили уже второй матч в составе «Атлантаса» после переезда из Бреста. В прошлой встрече их новая команда уступила дома «Тракаю».

В турнирной таблице высшей лиги чемпионата Литвы клайпедский «Атлантас» с 22 очками в 18 матчах занимает 4-е место, впереди «Жальгирис» — 42 очка (18 игр), «Тракай» — 31 (17), «Судува» — 28 (17).

 
Теги: Брест
 
 
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Отметим, что оба игрока недавно были отданы в "Атлантас" в аренду из брестского "Динамо".

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