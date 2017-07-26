Сколько организаций и какие суммы задолжали по кредитам и займам на выплату зарплаты

Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты на 1 мая составила 156,7 миллиона рублей, сообщает Нацбанк. Эта сумма равна 7,1% от начисленного за месяц фонда зарплаты. Для сравнения: на 1 апреля задолженность составляла 165,8 миллиона рублей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наиболее высокий удельный вес задолженности сложился в организациях Минстройархитектуры (76,9% от начисленного фонда зарплаты), Минпрома (10,5%), концернов «Беллегпром» (39,1%) и «Беллесбумпром» (15%).

Эти организации оказались в числе тех, которые в прошлом году допускали просроченную задолженность по зарплате.

Отметим, что информацию о просроченной задолженности предприятий по зарплате Белстат в последний раз опубликовал в мае прошлого года.

Напомним, в прошлом году предприятиям-должникам по зарплате запретили брать на работу иностранцев.