ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько организаций и какие суммы задолжали по кредитам и займам на выплату зарплаты

27.07.2017 12:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты на 1 мая составила 156,7 миллиона рублей, сообщает Нацбанк. Эта сумма равна 7,1% от начисленного за месяц фонда зарплаты. Для сравнения: на 1 апреля задолженность составляла 165,8 миллиона рублей.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наиболее высокий удельный вес задолженности сложился в организациях Минстройархитектуры (76,9% от начисленного фонда зарплаты), Минпрома (10,5%), концернов «Беллегпром» (39,1%) и «Беллесбумпром» (15%).

Эти организации оказались в числе тех, которые в прошлом году допускали просроченную задолженность по зарплате.

Отметим, что информацию о просроченной задолженности предприятий по зарплате Белстат в последний раз опубликовал в мае прошлого года.

Напомним, в прошлом году предприятиям-должникам по зарплате запретили брать на работу иностранцев.

Читайте также
Предприятия восьмой месяц подряд активнее увольняют работников, чем нанимают новых
Средняя зарплата растет четвертый месяц подряд. Удастся ли выйти на 1000 рублей? Мнение экспертов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты на 1 мая составила 156,7 миллиона рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Самая красивая граница в мире. Что происходит на Ниагарском водопаде, разделившем США и Канаду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика