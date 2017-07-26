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Сколько организаций и какие суммы задолжали по кредитам и займам на выплату зарплаты
Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты на 1 мая составила 156,7 миллиона рублей,
Наиболее высокий удельный вес задолженности сложился в организациях Минстройархитектуры (76,9% от начисленного фонда зарплаты), Минпрома (10,5%), концернов «Беллегпром» (39,1%) и «Беллесбумпром» (15%).
Эти организации
Отметим, что информацию о просроченной задолженности предприятий по зарплате Белстат в последний раз опубликовал в мае прошлого года.
Напомним, в прошлом году предприятиям-должникам по зарплате
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Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты на 1 мая составила 156,7 миллиона рублей.
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