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«Приезжайте, смотрите». Лукашенко подчеркнул открытость учений «Запад-2017»

27.07.2017 12:26 — Разное | Ежедневник  
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«Приезжайте, смотрите». Лукашенко подчеркнул открытость учений «Запад-2017»

фото: president.gov.by

Президент провел совещание с руководством госсекретариата Совета безопасности, на котором коснулся темы предстоящий учений.

Глава государств подчеркнул, что на стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России учения "Запад-2017" приглашается большое количество наблюдателей. "Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили, - заявил президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите". 

Лукашенко подчеркнул также, что учения носят оборонительный характер. 

 
 
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Президент провел совещание с руководством госсекретариата Совета безопасности, на котором коснулся темы предстоящий учений.

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