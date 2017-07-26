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«Приезжайте, смотрите». Лукашенко подчеркнул открытость учений «Запад-2017»
27.07.2017 12:26 — Разное | Ежедневник
фото: president.gov.by
Президент провел совещание с руководством госсекретариата Совета безопасности, на котором коснулся темы предстоящий учений.
Глава государств подчеркнул, что на стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России учения "Запад-2017" приглашается большое количество наблюдателей. "Об этом много сказано, и я хотел бы услышать что-то новое. Все старые вопросы - и озабоченность НАТО, и наши соседи, и в Украине я недавно был - всем все объяснили, - заявил президент. - Учения открыты, мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите".
Лукашенко подчеркнул также, что учения носят оборонительный характер.
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Президент провел совещание с руководством госсекретариата Совета безопасности, на котором коснулся темы предстоящий учений.
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