|
В США россиянина обвиняют в отмывании денег через биткоины
27.07.2017 12:10 — Разное | Ежедневник
фото: Royalvegascasino.com
Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии предъявило обвинение 38-летнему россиянину Александру Виннику в отмывании средств через операции с криптовалютой.Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния, пишет
В сообщении указывается, что Винник использовал для махинаций биржу криптовалют BTC-e. Винника также обвиняют в отмывании денег, полученных после хакерского взлома и банкротства японской биржи криптовалют Mt. Gox. В 2014 году хакеры похитили с биржи 850 тыс. биткоинов (около $500 млн). Из них около 306 тыс. биткоинов были выведены в связанные с BTC-е электронные кошельки. Всего на бирже было сосредоточено 70% всей мировой торговли криптовалютой.
«Винник совершил широкий спектр преступлений, которые выходят далеко за рамки регулирования обмена биткоинов. Своими действиями он доказал, что он воровал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — передаются в сообщении слова главы уголовного розыска Налогового управления США Дона Форта. Виннику грозит от 5 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. долларов.
Накануне полиция греческого города Салоники задержала Винника по запросу США. Его подозревают в отмывании денег через криптовалюту. По информации полиции, Винник с 2011 года возглавлял преступную организацию по управлению «одним из крупнейших сайтов мира в области электронной преступности». По данным Reuters, Винник занимал ключевой пост в организации биржи криптовалют BTC-e.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жюри присяжных города Сан-Франциско в Калифорнии предъявило обвинение 38-летнему россиянину Александру Виннику в отмывании средств через операции с...
|
Архив (Разное)
Комментарии