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Корреспондент: блогер Лапшин может быть экстрадирован в Израиль

27.07.2017 12:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Специальный корреспондент Sputnik Азербайджан Рамелла Ибрагимхалилова рассказала радио Sputnik Беларусь, как обстоят дела с возможностью экстрадиции блогера в страну его гражданства.

"В среду он обратился с заявлением в посольство Израиля в Азербайджане и, кроме того, обратился с заявлением в Министерство юстиции с просьбой об экстрадиции в Израиль. Как сообщил нам адвокат блогера Эдуард Чернин, вопрос экстрадиции может быть рассмотрен только после того, как решение суда вступит в силу. Это случится во второй декаде августа", — сообщила корреспондент.

Корреспондент: блогер Лапшин может быть экстрадирован в Израиль
© Sputnik / Виктор Толочко
Суд приговорил блогера Лапшина к 3 годам

Что касается желания Лапшина об экстрадиции в Израиль, несмотря на то, что между Азербайджаном и Израилем нет прямого соглашения об обмене осужденными, это никак не ограничивает возможность экстрадиции, поскольку внутренние законы Азербайджана, в частности, закон об экстрадиции, позволяют это сделать, отметила собеседница.

"Кроме того, как отметил адвокат, есть международные конвенции, к которым присоединился как Азербайджан, так и Израиль. Поэтому здесь не должно возникнуть проблем", — сказала Ибрагимхалилова.

Ранее сообщалось, что российская сторона выразила готовность оказать содействие в процедуре экстрадиции, так как между Азербайджаном и Израилем не заключены соответствующие соглашения.

"Да, было такое дело. Россия выразила готовность помочь Лапшину в этом вопросе, но сегодня стало известно, что это можно сделать и благодаря действующим законам Азербайджана", —  отметила корреспондент.

Комментарий специального корреспондента Sputnik Азербайджан Рамеллы Ибрагимхалиловой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 

 
 
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