Выбираем кухонный уголок



Кухонный уголок — вид мебели, позволяющий рационально использовать пространство кухни. В нем можно компактно расположить хозяйственные элементы или создаст еще одно спальное место. Диванчик с табуретами и обеденным столом превратит рабочее помещение в комфортную зону и обеспечит хозяйку удобными нишами для хранения.





Какой кухонный уголок выбрать?

Угловые диваны для кухни бывают модульными и стационарными. Первые варианты — более современные, состоят из отдельных блоков, легко складываются в левую или правую сторону. Стационарные диваны такой опцией не обладают и рассчитаны на конкретное количество мест. Большой популярностью пользуются уголки-трансформеры, которые при легком нажатии «превращаются» в спальное место. Нередко мягкие диванчики сопровождаются наличием стола и стульев в комплекте. Есть мини-версии, идеально подходящие для малогабаритных кухонь.

Сколько места занимает кухонный уголок?





В зависимости от комплектации и вида сборки мебельные элементы могут иметь разные габариты. Ключевым их преимуществом выступает форма, позволяющая сохранить пространство в маленьком помещении. Квадратная форма стола позволяет компактно расставить мебель, оставляя больше свободной площади. Оригинальные формы (овальные, круглые) занимают больше места.

Вариант для маленькой кухни





Если площадь кухни невелика, то к оформлению можно подойти творчески, чтобы использовать каждый сантиметр. Многие хозяева думают, что кухонные уголки занимают много места, однако, если учесть наличие ниш и ящиков для хранения, получается значительная экономия пространства. При выборе мебели нужно:

определить точные параметры кухни; выбрать конфигурацию гарнитура; замерить глубину сидения; проверить прочность креплений и аккуратность обивки.

Отправляясь в магазин, возьмите с собой рулетку и перед покупкой проведите замеры понравившегося кухонного уголка, поскольку в магазине мебель будет казаться меньше, чем дома.

Мебель для классической кухни





Красота и изящество классического стиля никогда не устаревают. Материалами для производства кухонной классики служит дерево и его имитации. Цвет также имеет значение — темные и однотонные расцветки являются представителями традиционных интерьеров, а вот светлые и цветные варианты могут украшать апартаменты современных направлений. Также показателем кухонной классики выступает мебель, обитая кожей или замшей. Стильно смотрятся уголки, обитые натуральной кожей, дополненные мягкими табуретами и стеклянным столом.

Ткань для перетяжки кухонной мебели





Если уголок нуждается в замене обивки, то ее выбор будет во многом влиять на продолжительность эксплуатации изделия в будущем. Для кухонной мебели, обивка которой часто подвергается влажности и постоянным трениям, а также не исключено попадание еды, удачным выбором станет кожа, дерматин и крепкие виды ткани. Микрофибра, или микрозамша, — практичный материал для обивки мебели. Она отличается повышенной выносливостью, влагостойкостью и способностью длительного сохранения привлекательного внешнего вида.

Как почистить кухонный уголок?





При чистке следует помнить, что свежие пятна чистятся легче и быстрее даже без применения химических составов. Экокожа и микрофибра чистятся мыльным раствором, который вытирают сухой салфеткой. Химические составы использовать нежелательно, ведь обивка может изменить цвет и со временем растрескаться. Натуральная кожа и замша не «любят» избыточную влагу и чрезмерное физическое воздействие. Лучше протереть засаленное место равным раствором водки и уксуса, и убрать жидкость мягкой губкой или полотенцем.

Кухонный уголок или стол со стульями?





Исходя из параметров кухни, выбирают, какой стиль мебели подойдет больше: кухонный уголок или стол со стульями. Маленький диван поместит большее количество людей, чем обычные табуреты. Возможность дополнительного спального места или множество ящиков для кухонной утвари также выступают явными плюсами. Красивый и современный дизайн уголка, оформленного в едином стиле, украсит интерьер, и сделает кухню уютной и привлекательной.

Купить кухонный уголок вы можете с помощью TAM.BY : адреса и телефоны магазинов мебели, ссылки на официальные сайты, акционные предложения ищите на страницах каталога.