Речичанка искала в Сети владелицу банковской карточки, а в итоге сообщила код доступа мошеннице

В мае одна из жительниц Речицы потеряла на улице банковскую карту. Ее нашла другая речичанка и выставила фото с номером карточки и фамилией ее держателя в социальной сети, чтобы найти владельца, пишет « Дняпровец ».





Однако с нашедшей карточку связалась вовсе не владелица, а другая женщина, которая сообщила, что утерянная карточка принадлежит ее родственнице. Она поинтересовалась, каким образом можно забрать карточку и попросила выложить в сеть фото второй стороны, где указан трехзначный код.

В тот же день с карт-счета начали списываться деньги за товары из интернет-магазинов. Всего — 454,98 рубля.

В отношении женщины речицкий РОСК возбудил уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.