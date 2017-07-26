ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Речичанка искала в Сети владелицу банковской карточки, а в итоге сообщила код доступа мошеннице

27.07.2017 13:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В мае одна из жительниц Речицы потеряла на улице банковскую карту. Ее нашла другая речичанка и выставила фото с номером карточки и фамилией ее держателя в социальной сети, чтобы найти владельца, пишет «Дняпровец».


Однако с нашедшей карточку связалась вовсе не владелица, а другая женщина, которая сообщила, что утерянная карточка принадлежит ее родственнице. Она поинтересовалась, каким образом можно забрать карточку и попросила выложить в сеть фото второй стороны, где указан трехзначный код.

В тот же день с карт-счета начали списываться деньги за товары из интернет-магазинов. Всего — 454,98 рубля.

В отношении женщины речицкий РОСК возбудил уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тот же день с карт-счета начали списываться деньги за товары из интернет-магазинов. Всего - 454,98 рубля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Обслуживание - до 35 евро в год. Какие валютные карточки и на каких условиях предлагают банки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика