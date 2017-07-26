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Речичанка искала в Сети владелицу банковской карточки, а в итоге сообщила код доступа мошеннице
В мае одна из жительниц Речицы потеряла на улице банковскую карту. Ее нашла другая речичанка и выставила фото с номером карточки и фамилией ее держателя в социальной сети, чтобы найти владельца, пишет «
Однако с нашедшей карточку связалась вовсе не владелица, а другая женщина, которая сообщила, что утерянная карточка принадлежит ее родственнице. Она поинтересовалась, каким образом можно забрать карточку и попросила выложить в сеть фото второй стороны, где указан трехзначный код.
В тот же день с карт-счета начали списываться деньги за товары из интернет-магазинов. Всего — 454,98 рубля.
В отношении женщины речицкий РОСК возбудил уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники.
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В тот же день с карт-счета начали списываться деньги за товары из интернет-магазинов. Всего - 454,98 рубля.
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