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В Дрогичинском районе водитель двигался со скоростью 189 километров в час
Сотрудники Госавтоинспекции 23 июля задержали на трассе водителя, который ехал со скоростью 189 км/ч, сообщили в ГАИ Бреста.
Поймали нарушителя на 503 км автодороги М10 «Кобрин-Гомель». Водитель Mersedec поставил новый антирекорл — 189 км/ч. На участке, где остановили водителя, максимальная разрешенная скорость составляет 90км/ч.
«В отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст. 18.13, предусматривающей штраф в размере от 3 до 10 базовых величин», — говорится в сообщении ГАИ.
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Сотрудники Госавтоинспекции 23 июля задержали на трассе водителя, который ехал со скоростью 189 км/ч, сообщили в ГАИ Бреста.
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