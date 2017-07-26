В Дрогичинском районе водитель двигался со скоростью 189 километров в час

Сотрудники Госавтоинспекции 23 июля задержали на трассе водителя, который ехал со скоростью 189 км/ч, сообщили в ГАИ Бреста.



Фото: ГАИ Бреста

Поймали нарушителя на 503 км автодороги М10 «Кобрин-Гомель». Водитель Mersedec поставил новый антирекорл — 189 км/ч. На участке, где остановили водителя, максимальная разрешенная скорость составляет 90км/ч.



Фото: ГАИ Бреста

«В отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст. 18.13, предусматривающей штраф в размере от 3 до 10 базовых величин», — говорится в сообщении ГАИ.