Обслуживание - до 35 евро в год. Какие валютные карточки и на каких условиях предлагают банки

Валютные карточки нужны, чтобы расплатиться за рубежом или приобрести товар в интернете. FINANCE.TUT.BY изучил, на каких условиях банки предлагают оформить подобные карточки, и во сколько обойдется выпуск и обслуживание такого «пластика».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К примеру, у Альфа Банка обслуживание карточки MasterCard Standart в первый год обойдется в 35 долларов или евро, последующие — 20.

У Банка Решение сейчас действует акция — оформление и обслуживание карточки бесплатно. Первоначальный взнос — 10 $/EUR. Срок окончания акции на данный момент не известен. Раньше стоимость карты составляла 5 BYN/$/EUR.

Альфа-Банк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic 3 года - 30 USD/EUR 15 USD/EUR MasterCard

Standart - 35 USD/EUR 20 USD/EUR Мгновенная карточка - 5 USD/EUR единоразово

Банк БелВЭБ Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Maestro /

Visa Electron 3 года - 4 USD/EUR 4 USD/EUR Visa Classic/

MasterCard Standard - 7 USD/EUR 7 USD/EUR

Банк ВТБ Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic Форсаж 4 года - Обслуживание 2 USD/ EUR в месяц, если безналичные операции составят 150 USD/EUR либо более в месяц, то 1 USD/ EUR. Автоматически подключена услуга SMS-информирование, плата 1 USD/ EUR в месяц (услугу можно отключить, плата за обработку заявления 1 USD/ EUR.)

Банк Москва-Минск Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы БЕЛКАРТ-

ПРЕМИУМ-Maestro 3 года - 3 USD/EUR 3 USD/EUR Visa Classic - 6 USD/EUR 6 USD/EUR MasterCard Standart -

Банк Решение Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Electron Chip 2 года В рамках акции оформление и обслуживание бесплатно. Первоначальный взнос — 10 $/EUR. Срок окончания акции на данный момент не известен. Раньше стоимость карты составляла 5 BYN/$/EUR - -

Белагропромбанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Maestro / Visa Electron 3 года - 6 BYN первые 3 года MasterCard Standard / Visa Classic - 25 BYN первые 3 года

Беларусбанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Maestro 3 года - 5 USD/EUR MasterCard Standard / Visa Classic 2 года - 20 USD/EUR MasterCard Standard / Visa Classic 3 года - 25 USD/EUR

Белгазпромбанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы MasterCardStandard

Заказать: USD EUR

Visa Classic

Заказать: USD EUR 3 года бесплатно ежемесячно взимается плата за услугу sms-информирование — 1 BYN

Белинвестбанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Maestro

Заказать: USD EUR

Visa Electron

Заказать: USD EUR 3 года 7.5 BYN в отделении, 6 BYN через интернет-банкинг - MasterCard Standard

Заказать: USD EUR

Visa Classic

Заказать: USD EUR 25 BYN в отделении, 20 BYN через интернет-банкинг - Visa Cassic Mini 20 BYN в отделении, 10 BYN через интернет-банкинг -

БНБ-Банк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic 2 года 5 $ + неснижаемый остаток 5 $ - Visa Classic/ Visa Classic PayWave/ MasterСard Standard 10 $ + неснижаемый остаток 10 $, выпуск бесконтактной карты 15 $ -

БПС-Сбербанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы MasterCard Standard/ Visa Classic 2 года - 20 $/ EUR за 2 года 3 года 25 $/ EUR за 3 года Maestro/ Visa Electron 3 года - 5 $/ EUR за 3 года Visa Virtuon (для расчётов в интернете) срок действия выбирает клиент - 1 год — 4 BYN, 2 года — 8 BYN, 3 года — 12 BYN, 4 года — 16 BYN, 5 лет — 20 BYN

БТА Банк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic 3 года 6 EUR - -

Идея Банк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Electron

Заказать: USD EUR

Visa Classic

Заказать: USD EUR

MasterCard Standard

Заказать: USD EUR 3 года - Visa Electron — 3 $/EUR, Visa Classic или Mastercard Standard Pay Pass — 10 $/EUR Visa Electron — 3 $/EUR, Visa Classic или Mastercard Standard Pay Pass — 10 $/EUR

МТБ Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Халва +

Заказать: USD EUR 3 года - 15 $/ EUR 15 $/ EUR Visa Classic - 10 $/EUR (в стоимость не входит SMS-оповещение (дополнительно 1 $ в месяц за них нужно будет доплачивать). 10 $/EUR

Паритетбанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic 2 года 20 BYN - -

Приорбанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic/MasterCard Standard 4 года 60 USD в отделении, 55 USD через сайт - - Visa Electron 15 BYN в отделении, 13 BYN через сайт - - Visa Internet (для расчётов в интернете) 1 год 5 BYN в отделении, 2.5 BYN через сайт - -

РРБ-Банк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic

Заказать: USD EUR 3 года 5 USD/EUR 5 USD/EUR

Технобанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Classic

Заказать: USD EUR 3 года - 10 $/10 € Бесконтактная MasterCard

Заказать: USD EUR -

Франсабанк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Maestro 3 года - 6 BYN MasterCard Standard - 20 BYN

Цептер Банк Карта Срок действие Выпуск Годовое обслуживание Первый год Последующие годы Visa Electron 3 года 5 USD/EUR - Visa Classic 10 USD/EUR -