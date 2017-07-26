Обслуживание - до 35 евро в год. Какие валютные карточки и на каких условиях предлагают банки

Валютные карточки нужны, чтобы расплатиться за рубежом или приобрести товар в интернете. FINANCE.TUT.BY изучил, на каких условиях банки предлагают оформить подобные карточки, и во сколько обойдется выпуск и обслуживание такого «пластика».
К примеру, у Альфа Банка обслуживание карточки MasterCard Standart в первый год обойдется в 35 долларов или евро, последующие — 20.
У Банка Решение сейчас действует акция — оформление и обслуживание карточки бесплатно. Первоначальный взнос — 10 $/EUR. Срок окончания акции на данный момент не известен. Раньше стоимость карты составляла 5 BYN/$/EUR.
Альфа-Банк
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
Visa Classic
3 года
-
30 USD/EUR
15 USD/EUR
MasterCard
Standart
-
35 USD/EUR
20 USD/EUR
Мгновенная карточка
-
5 USD/EUR единоразово
Банк БелВЭБ
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
Maestro /
Visa Electron
3 года
-
4 USD/EUR
4 USD/EUR
Visa Classic/
MasterCard Standard
-
7 USD/EUR
7 USD/EUR
Банк ВТБ
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
Visa Classic Форсаж
4 года
-
Обслуживание 2 USD/ EUR в месяц, если безналичные операции составят 150 USD/EUR либо более в месяц, то 1 USD/ EUR. Автоматически подключена услуга SMS-информирование, плата 1 USD/ EUR в месяц (услугу можно отключить, плата за обработку заявления 1 USD/ EUR.)
Банк Москва-Минск
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
БЕЛКАРТ-
ПРЕМИУМ-Maestro
3 года
-
3 USD/EUR
3 USD/EUR
Visa Classic
-
6 USD/EUR
6 USD/EUR
MasterCard Standart
-
Банк Решение
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
Visa Electron Chip
2 года
В рамках акции оформление и обслуживание бесплатно. Первоначальный взнос — 10 $/EUR. Срок окончания акции на данный момент не известен. Раньше стоимость карты составляла 5 BYN/$/EUR
-
-
Белагропромбанк
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
Maestro / Visa Electron
3 года
-
6 BYN первые 3 года
MasterCard Standard / Visa Classic
-
25 BYN первые 3 года
Беларусбанк
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
Maestro
3 года
-
5 USD/EUR
MasterCard Standard / Visa Classic
2 года
-
20 USD/EUR
MasterCard Standard / Visa Classic
3 года
-
25 USD/EUR
Белгазпромбанк
Карта
Срок действие
Выпуск
Годовое обслуживание
Первый год
Последующие годы
MasterCardStandard Заказать: USDEUR Visa Classic Заказать: USDEUR
3 года
бесплатно
ежемесячно взимается плата за услугу sms-информирование — 1 BYN
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