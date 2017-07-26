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Обслуживание - до 35 евро в год. Какие валютные карточки и на каких условиях предлагают банки

27.07.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Валютные карточки нужны, чтобы расплатиться за рубежом или приобрести товар в интернете. FINANCE.TUT.BY изучил, на каких условиях банки предлагают оформить подобные карточки, и во сколько обойдется выпуск и обслуживание такого «пластика».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К примеру, у Альфа Банка обслуживание карточки MasterCard Standart в первый год обойдется в 35 долларов или евро, последующие — 20.

У Банка Решение сейчас действует акция — оформление и обслуживание карточки бесплатно. Первоначальный взнос — 10 $/EUR. Срок окончания акции на данный момент не известен. Раньше стоимость карты составляла 5 BYN/$/EUR.

Альфа-Банк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic

3 года

-

30 USD/EUR

15 USD/EUR

MasterCard
Standart

-

35 USD/EUR

20 USD/EUR

Мгновенная карточка

-

5 USD/EUR единоразово

Банк БелВЭБ

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Maestro /
Visa Electron

3 года

-

4 USD/EUR

4 USD/EUR

Visa Classic/
MasterCard Standard

-

7 USD/EUR

7 USD/EUR

Банк ВТБ

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic Форсаж

4 года

 -

Обслуживание 2 USD/ EUR в месяц, если безналичные операции составят 150 USD/EUR либо более в месяц, то 1 USD/ EUR. Автоматически подключена услуга SMS-информирование, плата 1 USD/ EUR в месяц (услугу можно отключить, плата за обработку заявления 1 USD/ EUR.)

Банк Москва-Минск

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

БЕЛКАРТ-
ПРЕМИУМ-Maestro

3 года

 -

3 USD/EUR

3 USD/EUR

Visa Classic

 -

6 USD/EUR

6 USD/EUR

MasterCard Standart

-

Банк Решение

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Electron Chip

2 года

В рамках акции оформление и обслуживание бесплатно. Первоначальный взнос — 10 $/EUR. Срок окончания акции на данный момент не известен. Раньше стоимость карты составляла 5 BYN/$/EUR

 -

-

Белагропромбанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Maestro / Visa Electron

3 года

 -

6 BYN первые 3 года

MasterCard Standard / Visa Classic

 -

25 BYN первые 3 года

Беларусбанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Maestro

3 года

 -

5 USD/EUR

MasterCard Standard / Visa Classic

2 года

 -

20 USD/EUR

MasterCard Standard / Visa Classic

3 года

 -

25 USD/EUR

Белгазпромбанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

MasterCardStandard
Заказать: USDEUR
Visa Classic
Заказать: USDEUR

3 года

бесплатно

ежемесячно взимается плата за услугу sms-информирование — 1 BYN

Белинвестбанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Maestro
Заказать: USDEUR
Visa Electron
Заказать: USDEUR

3 года

7.5 BYN в отделении, 6 BYN через интернет-банкинг

-

MasterCard Standard
Заказать: USDEUR
Visa Classic
Заказать: USDEUR

25 BYN в отделении, 20 BYN через интернет-банкинг

-

Visa Cassic Mini

20 BYN в отделении, 10 BYN через интернет-банкинг

-

БНБ-Банк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic

2 года

5 $ + неснижаемый остаток 5 $

-

Visa Classic/ Visa Classic PayWave/ MasterСard Standard

10 $ + неснижаемый остаток 10 $, выпуск бесконтактной карты 15 $

-

БПС-Сбербанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

MasterCard Standard/ Visa Classic

2 года

 -

20 $/ EUR за 2 года

3 года

25 $/ EUR за 3 года

Maestro/ Visa Electron

3 года

 -

5 $/ EUR за 3 года

Visa Virtuon (для расчётов в интернете)

срок действия выбирает клиент

 -

1 год — 4 BYN, 2 года — 8 BYN, 3 года — 12 BYN, 4 года — 16 BYN, 5 лет — 20 BYN

БТА Банк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic

3 года

6 EUR

 -

-

Идея Банк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Electron
Заказать: USDEUR
Visa Classic
Заказать: USDEUR
MasterCard Standard
Заказать: USDEUR

3 года

 -

Visa Electron — 3 $/EUR, Visa Classic или Mastercard Standard Pay Pass — 10 $/EUR

Visa Electron — 3 $/EUR, Visa Classic или Mastercard Standard Pay Pass — 10 $/EUR

МТБ

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Халва +
Заказать: USDEUR

3 года

 -

15 $/ EUR

15 $/ EUR

Visa Classic

 -

10 $/EUR (в стоимость не входит SMS-оповещение (дополнительно 1 $ в месяц за них нужно будет доплачивать).

10 $/EUR

Паритетбанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic

2 года

20 BYN

 -

-

Приорбанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic/MasterCard Standard

4 года

60 USD в отделении, 55 USD через сайт

-

-

Visa Electron

  

15 BYN в отделении, 13 BYN через сайт

-

-

Visa Internet (для расчётов в интернете)

1 год

5 BYN в отделении, 2.5 BYN через сайт

-

-

РРБ-Банк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic
Заказать: USDEUR

3 года

5 USD/EUR

5 USD/EUR

Технобанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Classic
Заказать: USDEUR

3 года

 -

10 $/10 €

Бесконтактная MasterCard
Заказать: USDEUR

-

Франсабанк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Maestro

3 года

 -

6 BYN

MasterCard Standard

 -

20 BYN

Цептер Банк

Карта

Срок действие

Выпуск

Годовое обслуживание

Первый год

Последующие годы

Visa Electron

3 года

5 USD/EUR

-

Visa Classic

10 USD/EUR

-

Все виды банковских пластиковых карточек — карты рассрочки, карты c кэшбэком, кредитные карты и другие — смотрите на Финансах TUT.BY в разделе Карты!

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY изучил, на каких условиях банки предлагают оформить валютные карточки, и во сколько обойдется выпуск и обслуживание "пластика".

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