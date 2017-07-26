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Скандинавский интерьер в условиях однокомнатной хрущевки
Сергей познакомился с дизайнером Романом Сафоновым в компании друзей. «Он показал мне квартиру и спросил, что можно сделать, — вспоминает дизайнер — Оказалось, не так уж мало: я набросал план и нашел место для кровати, гостиной, мини-кабинета. А главное — смог разместить на крошечной кухне посудомоечную машину, о которой мечтал владелец».
О проекте
Место: Москва, Текстильщики
Кто здесь живет: Сергей, специалист отдела продаж в представительстве швейцарской компании, и бенгальская кошка Наоми Автор проекта: Роман Сафонов
Желтые стены, коричневый ковролин, линолеум и ламинат в причудливых сочетаниях — до ремонта квартира напоминала слоеный пирог.
Ее не раз продавали и покупали, и каждый новый владелец вносил в интерьер что-то свое. По тому же пути сначала пошел Сергей и сделал в квартире косметический ремонт. Впрочем, вскоре решился и на капитальный.
Темные двери и предметы мебели создают контраст к светлой отделке. Особенно долго искали чёрную дверцу для кошки: этот лаз специально предусмотрели в нижней части дверного полотна.
Основная система хранения в квартире — большой шкаф из ИКЕА. За угловой створкой скрывается мини-кладовая для пылесоса и другого крупного инвентаря.
Жилую часть квартиры условно поделили на гостиную и спальню. Ближе к окну Роман предложил поставить диван. Спальня же оказалась в глубине квартиры, где меньше слышен шум от дороги.
Чтобы зонировать спальное место, из лёгких блоков возвели новую перегородку. Ширину секции определила готовая кровать из ИКЕА, а длину перегородки -гардеробный шкаф, который примыкает к ней со стороны прихожей.
Квартира находится на втором этаже, так что уличные фонари светят прямо в окна. «Чтобы не трогать каждый вечер шторы на окнах, мы придумали локальную защиту для комфортного сна — широкую рулонную штору над изножьем кровати. Кстати, на окнах — ткани с эффектом блэкаут. На случай, если вечерний свет будет казаться слишком ярким», — объясняет дизайнер.
В изголовье кровати предусмотрены шкафы и открытые полки глубиной 40 и 20 см соответственно. «В квартире много мест хранения, в том числе под кроватью с подъёмным механизмом и под сидением дивана», — уточняет Роман.
Стена напротив дивана оформлена ламинированными панелями антрацитового оттенка, с текстурой дуба.
Найти выход из положения помогла узкая бытовая техника: ширина посудомойки — 45 см, холодильника — 55 см, а варочная панель рассчитана на три конфорки.
Квартиру продавали уже без двери — с объединенной кухней и гостиной. При этом кухня газифицирована. Открытый проём в гостиную Сергея не смутил. «Чтобы решить вопрос согласования, мы встроили заподлицо с потолком трек: при необходимости в проём шириной 80 см будет легко встроить дверь. Но на кухне установлена плита с газовым контроллером, что исключает проблемы с газом», — объясняет дизайнер.
Кухонный гарнитур изготовили по чертежам дизайнера. Столешницу при этом завели под окно, чтобы на кухне появилась своеобразная барная стойка. Здесь приятно не только завтракать, но и работать — так что стойка под окном стала для Сергея одним из самых любимых мест в квартире.
Скандинавская тема прослеживается и в дизайне санузла. Для отделки стен использовали квадратную плитку со стороной 10 см; на пол уложили тот же керамогранит, что и в прихожей.
Обычный унитаз закрывал бы дверной проём, поэтому выбор пал на подвесную модель Hatria — чуть ли не самый маленький унитаз, который можно встретить в продаже.
Глубина стиральной машины — всего 37 см, так что в ванной остаётся достаточно места для движения. Удалось разместить и ванну размером 120 на 70 см. Чтобы вода не заливала боковые полки для хранения, по форме ванны изготовили гнутый хромированный карниз для шторки.
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Традиционная малометражка вместила спальню, кабинет, кухню, гостинную
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