Скандинавский интерьер в условиях однокомнатной хрущевки

Сергей познакомился с дизайнером Романом Сафоновым в компании друзей. «Он показал мне квартиру и спросил, что можно сделать, — вспоминает дизайнер — Оказалось, не так уж мало: я набросал план и нашел место для кровати, гостиной, мини-кабинета. А главное — смог разместить на крошечной кухне посудомоечную машину, о которой мечтал владелец».



Теперь Сергею часто задают вопрос, действительно ли в квартире всего 29 квадратных метров? Благодаря скрытым системам хранения она кажется просторнее.

О проекте Houzz.ru

Место: Москва, Текстильщики

Размер: 29 кв. м

Кто здесь живет: Сергей, специалист отдела продаж в представительстве швейцарской компании, и бенгальская кошка Наоми Автор проекта: Роман Сафонов



Фото: Марк Кожура

Желтые стены, коричневый ковролин, линолеум и ламинат в причудливых сочетаниях — до ремонта квартира напоминала слоеный пирог.

Ее не раз продавали и покупали, и каждый новый владелец вносил в интерьер что-то свое. По тому же пути сначала пошел Сергей и сделал в квартире косметический ремонт. Впрочем, вскоре решился и на капитальный.

На лаконичный интерьер в монохромной гамме дизайнера и владельца вдохновила скандинавская эстетика.

«Я смотрю сериалы, в том числе датские и шведские, и я всегда обращал внимание на интересные интерьеры в кадре — простые, на первый взгляд, и очень функциональные. С Романом мы сошлись на том, что каждый сантиметр квартиры важно использовать предельно рационально», — рассказывает владелец.





Для начала все стены в однокомнатной квартире расчистили до кирпича, а на месте старых перегородок возвели новые. Легкая перепланировка коснулась организации кухни и спального места. Так, вход в кухню открыли со стороны гостиной, а для спального места выстроили глубокую нишу.





Маленькая прихожая облицована декоративным фасадным кирпичом белого цвета; нейтральную гамму поддерживает напольный керамогранит с рисунком под камень.

Темные двери и предметы мебели создают контраст к светлой отделке. Особенно долго искали чёрную дверцу для кошки: этот лаз специально предусмотрели в нижней части дверного полотна.

Основная система хранения в квартире — большой шкаф из ИКЕА. За угловой створкой скрывается мини-кладовая для пылесоса и другого крупного инвентаря.

В отделке прихожей использованы фактурные монохромные обои. «Обои с цветами мне поначалу совершенно не нравились, я искал что-то с ярко выраженной геометрией. Но эта модель меня чем-то зацепила: я решил рискнуть и сейчас очень доволен выбором», — рассказывает Сергей. Небольшой рабочий стол удалось вписать в нишу, где раньше находился проход на кухню.

Жилую часть квартиры условно поделили на гостиную и спальню. Ближе к окну Роман предложил поставить диван. Спальня же оказалась в глубине квартиры, где меньше слышен шум от дороги.

Чтобы зонировать спальное место, из лёгких блоков возвели новую перегородку. Ширину секции определила готовая кровать из ИКЕА, а длину перегородки -гардеробный шкаф, который примыкает к ней со стороны прихожей.

Квартира находится на втором этаже, так что уличные фонари светят прямо в окна. «Чтобы не трогать каждый вечер шторы на окнах, мы придумали локальную защиту для комфортного сна — широкую рулонную штору над изножьем кровати. Кстати, на окнах — ткани с эффектом блэкаут. На случай, если вечерний свет будет казаться слишком ярким», — объясняет дизайнер.

В изголовье кровати предусмотрены шкафы и открытые полки глубиной 40 и 20 см соответственно. «В квартире много мест хранения, в том числе под кроватью с подъёмным механизмом и под сидением дивана», — уточняет Роман.

Стена напротив дивана оформлена ламинированными панелями антрацитового оттенка, с текстурой дуба.



«Проектировать маленькую квартиру — интересный опыт: с одной стороны, ты чувствуешь размеры, с другой, — боишься ошибиться в считанных сантиметрах, — рассказывает дизайнер. — Эргономика кухни стала для нас вызовом, ведь, помимо основной техники, хозяин просил встроить посудомоечную машину. А кухня-то всего 4,9 кв. м». Найти выход из положения помогла узкая бытовая техника: ширина посудомойки — 45 см, холодильника — 55 см, а варочная панель рассчитана на три конфорки.

Квартиру продавали уже без двери — с объединенной кухней и гостиной. При этом кухня газифицирована. Открытый проём в гостиную Сергея не смутил. «Чтобы решить вопрос согласования, мы встроили заподлицо с потолком трек: при необходимости в проём шириной 80 см будет легко встроить дверь. Но на кухне установлена плита с газовым контроллером, что исключает проблемы с газом», — объясняет дизайнер.

Кухонный гарнитур изготовили по чертежам дизайнера. Столешницу при этом завели под окно, чтобы на кухне появилась своеобразная барная стойка. Здесь приятно не только завтракать, но и работать — так что стойка под окном стала для Сергея одним из самых любимых мест в квартире. Скандинавская тема прослеживается и в дизайне санузла. Для отделки стен использовали квадратную плитку со стороной 10 см; на пол уложили тот же керамогранит, что и в прихожей.

Обычный унитаз закрывал бы дверной проём, поэтому выбор пал на подвесную модель Hatria — чуть ли не самый маленький унитаз, который можно встретить в продаже.

Глубина стиральной машины — всего 37 см, так что в ванной остаётся достаточно места для движения. Удалось разместить и ванну размером 120 на 70 см. Чтобы вода не заливала боковые полки для хранения, по форме ванны изготовили гнутый хромированный карниз для шторки.