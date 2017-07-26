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Цирк "Dziva" представит новое шоу в Новополоцке
С 5 по 13 августа в парке культуры и отдыха Новополоцка
Акробаты и жонглеры, клоуны и эквилибристы, иллюзионисты — многие из артистов приехали в Беларусь впервые, перед этим покорив лучшие цирковые площадки по всему миру. Сложнейшая иллюзия в исполнении президента Европейской ассоциации магов Влада Кривоногова заставит вас поверить в то, что чудеса случаются. Аттракцион дрессированных верблюдов из Узбекистана удивит грациозностью и красотой животных. А современный подход в постановке спектакля даст возможность зрителям быть совсем рядом с настоящими сказочными артистами и попытаться разгадать секреты мастеров магии.
Без возрастных ограничений.
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С 5 по 13 августа в парке культуры и отдыха Новополоцка цирк "Dziva" будет радовать и удивлять детей и взрослых программой.
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