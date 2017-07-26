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Лукашенко пообещал оптимизировать силовые структуры до конца года

27.07.2017 13:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур.

В четверг глава государства провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, где затронул эту тему.

Лукашенко пообещал оптимизировать силовые структуры до конца года
© Фото: Пресс-служба президента РБ
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"Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

По его словам, в дальнейшем вопросы оптимизации также будут стоять на повестке дня, но заниматься этим будут уже главы ведомств.

"Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас", — сказал президент.

Весной 2017 года было принято решение об оптимизации Администрации президента, в результате чего ее штатная численность была сокращена на 30%, а сфера ответственности некоторых сотрудников пересмотрена.

Ранее оптимизацию провели в правительстве и в ряде министерств и ведомств страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Будет определена их штатная численность, затраты на те или иные направления, оптимизацию планируется завершить до конца года. Потом эти вопросы будут решать главы...

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