Лукашенко пообещал оптимизировать силовые структуры до конца года

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур.

В четверг глава государства провел совещание с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, где затронул эту тему.

"Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

По его словам, в дальнейшем вопросы оптимизации также будут стоять на повестке дня, но заниматься этим будут уже главы ведомств.

"Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас", — сказал президент.

Весной 2017 года было принято решение об оптимизации Администрации президента, в результате чего ее штатная численность была сокращена на 30%, а сфера ответственности некоторых сотрудников пересмотрена.

Ранее оптимизацию провели в правительстве и в ряде министерств и ведомств страны.