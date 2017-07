В сети нашлась женщина с рабочим столом компьютера, который может вызвать нервное расстройство у любителей порядка. На это обратило внимание издание The Daily Dot .

Пользовательница Twitter под ником aida опубликовала скриншот переписки со своей знакомой по имени Карли. «Каждый день Карли присылает мне скриншот своего рабочего стола, и каждый день становится все хуже», — написала она.

Every day, Carley texts me a screenshot of her desktop and every day, it gets worse. pic.twitter.com/N26KKKo06t

Дело в том, что компьютеры от Apple при создании скриншота автоматически отправляют изображение на рабочий стол. Если их становится слишком много, иконки складываются в «стопки», которые постепенно становятся все толще и толще.

Другие пользователи назвали этот рабочий стол «порталом в ад» и «ужаснейшим в мире». «Я вызываю полицию», — написал один из них. Нашлись люди, у которых ситуация не намного лучше.

My screen used to be so bad, so I created a «help» folder, so if i take 50,000 screenshots, I just send them to that folder. Only issue now+ pic.twitter.com/Igofibv9Bo