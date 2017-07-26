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Картинка дня: "самый ужасный рабочий стол"

27.07.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
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В сети нашлась женщина с рабочим столом компьютера, который может вызвать нервное расстройство у любителей порядка. На это обратило внимание издание The Daily Dot.

Пользовательница Twitter под ником aida опубликовала скриншот переписки со своей знакомой по имени Карли. «Каждый день Карли присылает мне скриншот своего рабочего стола, и каждый день становится все хуже», — написала она.

Дело в том, что компьютеры от Apple при создании скриншота автоматически отправляют изображение на рабочий стол. Если их становится слишком много, иконки складываются в «стопки», которые постепенно становятся все толще и толще.

Другие пользователи назвали этот рабочий стол «порталом в ад» и «ужаснейшим в мире». «Я вызываю полицию», — написал один из них. Нашлись люди, у которых ситуация не намного лучше.

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