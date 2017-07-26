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Картинка дня: "самый ужасный рабочий стол"
В сети нашлась женщина с рабочим столом компьютера, который может вызвать нервное расстройство у любителей порядка. На это обратило внимание издание
Пользовательница Twitter под ником aida
Дело в том, что компьютеры от Apple при создании скриншота автоматически отправляют изображение на рабочий стол. Если их становится слишком много, иконки складываются в «стопки», которые постепенно становятся все толще и толще.
Другие пользователи назвали этот рабочий стол «порталом в ад» и «ужаснейшим в мире». «Я вызываю полицию», — написал один из них. Нашлись люди, у которых ситуация не намного лучше.
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