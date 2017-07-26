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Премьерой "Женщина моря" Могилевский драмтеатр закрывает сезон
Спектакль ставит главный режиссер театра Саулюс Варнас. В работе заняты как ведущие, так и молодые артисты: Наталья Колокустова, Иван Трус, Вероника Баранова, Анжелика Барчан, Василий Галец, Владимир Петрович, Павел Заровский, Александр Кулешов, Даниил Самкнулов и другие.
Действие происходит в норвежском курортном городке. Эллида, дочь смотрителя маяка, — натура загадочная и романтическая. Для нее море — живое существо, почти божество, символ настоящей свободы. Водная стихия сначала дарит, а затем отнимает у Эллиды ее возлюбленного — моряка, который пропадает без вести. И тогда «женщина моря» выходит замуж за вдовца, доктора Вангеля.
Билеты стоят от 4 до 7 рублей. Приобрести их можно в кассе театра, у распространителей и
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Премьерные показы пройдут 27 и 28 июля.
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