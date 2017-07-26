«Женщиной моря» Генрика Ибсена закрывает сезон Могилевский областной драматический театр. 27 и 28 июля пройдут премьерные показы спектакля, который поставил главный режиссер театра Саулюс Варнас.





Спектакль ставит главный режиссер театра Саулюс Варнас. В работе заняты как ведущие, так и молодые артисты: Наталья Колокустова, Иван Трус, Вероника Баранова, Анжелика Барчан, Василий Галец, Владимир Петрович, Павел Заровский, Александр Кулешов, Даниил Самкнулов и другие.





Действие происходит в норвежском курортном городке. Эллида, дочь смотрителя маяка, — натура загадочная и романтическая. Для нее море — живое существо, почти божество, символ настоящей свободы. Водная стихия сначала дарит, а затем отнимает у Эллиды ее возлюбленного — моряка, который пропадает без вести. И тогда «женщина моря» выходит замуж за вдовца, доктора Вангеля.





























Билеты стоят от 4 до 7 рублей. Приобрести их можно в кассе театра, у распространителей и на сайте . Телефоны: 22−66−04 (касса), 31−00−45, +375−29−131−25−48, +375−29−241−43−86.