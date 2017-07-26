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В ПП «Мядининкай» произошел сбой программного обеспечения

27.07.2017 14:10 — Разное | БДГ  
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Сбой в программном обеспечении литовской стороны привел к ручному режиму таможенного оформления документов в пункте пропуска «Мядининкай».

Информация об этом опубликована на официальном сайте Госпогранкомитета.

Сообщается, что из-а сбоя в ПО литовских контрольных служб с 10 часов 27 июля в обоих направлениях таможенное оформление легкового и грузового транспорта осуществляется в ручном режиме.

Работники Госпогранкомитета рекомендуют гражданам, намеревающимся выезжать в Литву, учитывать данную ситуацию и выбирать другие маршруты.

Напомним, что в другом пункте пропуска на белорусско-литовской границе - «Каменный Лог» - с 26 июля до 2 августа ограничено автодвижение в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. 

 
 
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Сбой в программном обеспечении литовской стороны привел к ручному режиму таможенного оформления документов в пункте пропуска «Мядининкай».

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