В ПП «Мядининкай» произошел сбой программного обеспечения

Сбой в программном обеспечении литовской стороны привел к ручному режиму таможенного оформления документов в пункте пропуска «Мядининкай».

Информация об этом опубликована на официальном сайте Госпогранкомитета.

Сообщается, что из-а сбоя в ПО литовских контрольных служб с 10 часов 27 июля в обоих направлениях таможенное оформление легкового и грузового транспорта осуществляется в ручном режиме.

Работники Госпогранкомитета рекомендуют гражданам, намеревающимся выезжать в Литву, учитывать данную ситуацию и выбирать другие маршруты.