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В ПП «Мядининкай» произошел сбой программного обеспечения
Сбой в программном обеспечении литовской стороны привел к ручному режиму таможенного оформления документов в пункте пропуска «Мядининкай».
Информация об этом
Сообщается, что из-а сбоя в ПО литовских контрольных служб с 10 часов 27 июля в обоих направлениях таможенное оформление легкового и грузового транспорта осуществляется в ручном режиме.
Работники Госпогранкомитета рекомендуют гражданам, намеревающимся выезжать в Литву, учитывать данную ситуацию и выбирать другие маршруты.
Напомним, что в другом пункте пропуска на белорусско-литовской границе - «Каменный Лог» - с 26 июля до 2 августа
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Сбой в программном обеспечении литовской стороны привел к ручному режиму таможенного оформления документов в пункте пропуска «Мядининкай».
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