|
Под Лиозно трактор насмерть задавил 5-летнего ребенка, возбуждено дело
27.07.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Лиозненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, который совершил наезд на малолетнего ребенка.
"По данным следствия, 26 июля 19-летний механизатор приехал на тракторе на ужин к родственникам в деревню Осипенки Лиозненского района. Когда собирался на животноводческий комплекс, двое племянников пяти и семи лет попросили поехать на тракторе, однако тракторист не разрешил детям ехать с ним", — рассказала Сахарова.
Около семи часов вечера тракторист выехал на животноводческий комплекс, увидев, что старший ребенок сидит на траве. Когда молодой человек приехал на ферму, ему позвонила супруга и сообщила, что младший ребенок прицепился к трактору.
"Осмотрев трактор и находящийся с ним в сцепке измельчитесь-раздатчик кормов, мужчина ребенка не обнаружил. Он поехал обратно по дороге, которой двигался от родственников на ферму, и на расстоянии около ста метров от поворота на комплекс увидел лежащего на обочине ребенка", — сказала Сахарова.
Предварительно установлено, что 5-летний мальчик, находясь на сцепном устройстве трактора, упал на проезжую часть дороги, где на него был совершен наезд прицепом. В результате ДТП малолетний ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, сообщила представитель СК.
На место трагедии прибыли следователи Лиозненского районного отдела Следственного комитета, а также следственная группа с участием экспертов-криминалистов УСК по Витебской области.
Место происшествия осмотрено специалистами, следы зафиксированы, трактор с прицепом изъяты для проведения экспертных исследований, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В отношении водителя трактора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса РБ.
"Водитель допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу. В момент аварии он был трезв и имел все необходимые документы для управления данным транспортным средством", — сказала Сахарова.
В настоящее время работа по уголовному делу продолжается. Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях расследования уголовного дела в отношении...
|
Архив (Разное)
Комментарии