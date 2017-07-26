Под Лиозно трактор насмерть задавил 5-летнего ребенка, возбуждено дело /

Лиозненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, который совершил наезд на малолетнего ребенка.

"По данным следствия, 26 июля 19-летний механизатор приехал на тракторе на ужин к родственникам в деревню Осипенки Лиозненского района. Когда собирался на животноводческий комплекс, двое племянников пяти и семи лет попросили поехать на тракторе, однако тракторист не разрешил детям ехать с ним", — рассказала Сахарова.

Около семи часов вечера тракторист выехал на животноводческий комплекс, увидев, что старший ребенок сидит на траве. Когда молодой человек приехал на ферму, ему позвонила супруга и сообщила, что младший ребенок прицепился к трактору.

"Осмотрев трактор и находящийся с ним в сцепке измельчитесь-раздатчик кормов, мужчина ребенка не обнаружил. Он поехал обратно по дороге, которой двигался от родственников на ферму, и на расстоянии около ста метров от поворота на комплекс увидел лежащего на обочине ребенка", — сказала Сахарова.

Предварительно установлено, что 5-летний мальчик, находясь на сцепном устройстве трактора, упал на проезжую часть дороги, где на него был совершен наезд прицепом. В результате ДТП малолетний ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, сообщила представитель СК.

На место трагедии прибыли следователи Лиозненского районного отдела Следственного комитета, а также следственная группа с участием экспертов-криминалистов УСК по Витебской области.

Место происшествия осмотрено специалистами, следы зафиксированы, трактор с прицепом изъяты для проведения экспертных исследований, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении водителя трактора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса РБ.

"Водитель допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу. В момент аварии он был трезв и имел все необходимые документы для управления данным транспортным средством", — сказала Сахарова.

В настоящее время работа по уголовному делу продолжается. Следователи допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.