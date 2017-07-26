Некоммерческая организация Federbet, занимающаяся выявлением подозрительных матчей, сообщила о «странном» поединке 1/8 финала Кубка Беларуси «Нафтан» — «Крумкачы» (1:2).

Отмечается, что при счете 1:1 было зафиксировано движение котировок на ставку «больше 2,5» (означает, что в матче будет забито более 2 мячей).

Букмекеры заподозрили, что матч может быть нечестным.

«Нафтан» сравнял счет на 73-й минуте. На 84-й минуте «Крумкачы» не реализовали пенальти, а победный мяч был забит на 90+1 минуте.

Победный гол Богунова в дополнительное время.

Видео: FC Krumkachy

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков выразил « Прессболу » свое отношение к тому, что Federbet назвала кубковый матч новополочан с «Крумкачамi» «странным».

— Мне здесь комментировать нечего, обращайтесь к тем, кто дает такую информацию. У меня есть свои мысли по этому поводу, но выступать с ними публично не буду. Никаких доказательств нет. Если же что-то и было со стороны моих футболистов, пусть проводится расследование, подключаются правоохранительные органы, я только «за», — сказал Сидоренков.

Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто в разговоре с корреспондентом « Прессбола » заверил, что игроков его команды подозрения в «странности» кубкового матча с «Нафтаном» не касаются.

— Подозрения Federbet нас в любом случае не касаются. Уверен на сто процентов: наши игроки здесь не при чем. Для «Крумкачоў» это был, наверное, самый важный матч всего лета. Очень хотели выйти в четвертьфинал, в кубковую весну. Две серьезные официальные игры перед стартом следующего чемпионата — большое подспорье. Не говоря уже о том, что можно побороться за Кубок.

А какая была мотивация у «Нафтана», к чему команда стремилась в этом матче, мне тяжело судить. Видел, что молодые парни бились, имели огромное желание выиграть. А какое настроение было у ветеранов, это пусть уже «Нафтан» разбирается. В концовке был увлечен игрой, следил за своей командой. Чувствовал большую опасность вылета. При счете 1:1 за семь минут до конца у соперника случился выход один на один с вратарем. Ничего подозрительного не заметил.

Второй гол? «Нафтан» расставился, как положено — четыре защитника, два опорника. Миша Калугин продрался по флангу и прострелил. Теоретически кто-то из центральных защитников мог покатиться. Но в таком случае была бы велика вероятность автогола. Очень хороший прострел получился. В общем, обычный гол. Как по мне, ничего странного.

Как узнал о подозрениях? После матча по дороге домой позвонили друзья, сообщили, что котировки букмекеров по ходу игры менялись странным образом. И сказали, что с «Нафтаном», наверное, было что-то не то, — сказал Денис Шунто.