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Лукашенко об учениях "Запад-2017": приезжайте и смотрите

27.07.2017 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В четверг, 27 июля, президент Беларуси провел совещание с руководящим составом Госсекретариата Совета Безопасности, в ходе которого прокомментировал запланированные на сентябрь текущего года белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017".

"Учения открытые, мы пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите. Они носят оборонительный характер, и мы вместе с Российской Федерацией проведем эти учения", — отметил Лукашенко.

Лукашенко об учениях "Запад-2017": приезжайте и смотрите
© Фото: Пресс-служба президента РБ
Лукашенко подтверждает открытость учений "Запад-2017" для наблюдателей

В ходе беседы с руководством Совбеза глава государства обратился также к теме председательства Беларуси в ОДКБ и повышения эффективности этой организации.

"Вы знаете, Беларусь сейчас председательствует в ОДКБ. И нам надо обсудить вопрос как развиваются события по нашему председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности. Такая практика в ОДКБ всегда, когда страна заявляет возможные направления действий во время своего председательства", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, апогеем председательства Беларуси в ОДКБ станет Сессия коллективной безопасности, которая пройдет осенью.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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В ходе совещания с Совбезом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул открытость предстоящих в сентябре учений "Запад-2017", на которые приглашено огромное...

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