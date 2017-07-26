Лукашенко об учениях "Запад-2017": приезжайте и смотрите /

В четверг, 27 июля, президент Беларуси провел совещание с руководящим составом Госсекретариата Совета Безопасности, в ходе которого прокомментировал запланированные на сентябрь текущего года белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" .

"Учения открытые, мы пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите. Они носят оборонительный характер, и мы вместе с Российской Федерацией проведем эти учения", — отметил Лукашенко.

В ходе беседы с руководством Совбеза глава государства обратился также к теме председательства Беларуси в ОДКБ и повышения эффективности этой организации.

"Вы знаете, Беларусь сейчас председательствует в ОДКБ. И нам надо обсудить вопрос как развиваются события по нашему председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности. Такая практика в ОДКБ всегда, когда страна заявляет возможные направления действий во время своего председательства", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, апогеем председательства Беларуси в ОДКБ станет Сессия коллективной безопасности, которая пройдет осенью.

Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.