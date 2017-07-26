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Лукашенко об учениях "Запад-2017": приезжайте и смотрите
27.07.2017 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
В четверг, 27 июля, президент Беларуси провел совещание с руководящим составом Госсекретариата Совета Безопасности, в ходе которого прокомментировал
"Учения открытые, мы пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите. Они носят оборонительный характер, и мы вместе с Российской Федерацией проведем эти учения", — отметил Лукашенко.
В ходе беседы с руководством Совбеза глава государства обратился также к теме председательства Беларуси в ОДКБ и повышения эффективности этой организации.
"Вы знаете, Беларусь сейчас председательствует в ОДКБ. И нам надо обсудить вопрос как развиваются события по нашему председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности. Такая практика в ОДКБ всегда, когда страна заявляет возможные направления действий во время своего председательства", — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, апогеем председательства Беларуси в ОДКБ станет Сессия коллективной безопасности, которая пройдет осенью.
Комментарий президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В ходе совещания с Совбезом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул открытость предстоящих в сентябре учений "Запад-2017", на которые приглашено огромное...
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