Погода на выходные: будет жарко

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Синоптики обещают жаркую и дождливую погоду в ближайшие выходные 29-30 июля, сообщили в четверг в Белгидромете.



© Sputnik Виталий Тимкив Массовая уборка зерновых начнется в Беларуси с августа

По прогнозам синоптиков, в Беларуси начинаются по-настоящему летние дни: держится высокая температура воздуха, а вода во многих реках, включая Днепр и Сож, прогрелась до 20-23 градусов.

В ближайшие выходные подобный погодный тренд сохранится — будет тепло, однако не обойдется без дождей. Так, в субботу 29 июля прогнозируют кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит ночью +11…+18 градусов, днем — от +20 до +25.

В воскресенье синоптики осадков не прогнозируют, а воздух прогреется еще сильнее: днем в разных районах до +28 градусов, а на Брестчине будет до +30. Тепло будет и в понедельник — последний день июля.

Согласно предварительным прогнозам, первая неделя августа в Беларуси будет также теплой — после необычайно прохладных июля и июня.