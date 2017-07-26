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Погода на выходные: будет жарко

27.07.2017 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Синоптики обещают жаркую и дождливую погоду в ближайшие выходные 29-30 июля, сообщили в четверг в Белгидромете.

Погода на выходные: будет жарко
© Sputnik Виталий Тимкив
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По прогнозам синоптиков, в Беларуси начинаются по-настоящему летние дни: держится высокая температура воздуха, а вода во многих реках, включая Днепр и Сож, прогрелась до 20-23 градусов.

В ближайшие выходные подобный погодный тренд сохранится — будет тепло, однако не обойдется без дождей. Так, в субботу 29 июля прогнозируют кратковременные дожди и грозы, температура воздуха составит ночью +11…+18 градусов, днем — от +20 до +25.

В воскресенье синоптики осадков не прогнозируют, а воздух прогреется еще сильнее: днем в разных районах до +28 градусов, а на Брестчине будет до +30. Тепло будет и в понедельник — последний день июля.

Согласно предварительным прогнозам, первая неделя августа в Беларуси будет также теплой — после необычайно прохладных июля и июня.

 
Теги: Минск
 
 
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В некоторых районах температура воздуха может прогреваться до +30 градусов.

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