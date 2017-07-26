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Лукашенко: людям в погонах до всего должно быть дело

27.07.2017 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказывается за укрепление дисциплины в стране и возлагает в этом большие надежды на сотрудников силовых органов и военнослужащих.

Лукашенко: людям в погонах до всего должно быть дело
© REUTERS Vasily Fedosenko
Лукашенко пообещал оптимизировать силовые структуры до конца года

В четверг на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Лукашенко затронул вопросы реализации в стране положений Директивы №1.

"Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул важность того, что белорусы "живут в спокойной, безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть".

По словам президента, в основе стабильности в обществе лежит дисциплина.

"Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина — вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах", — сказал белорусский лидер.

По его мнению, сотрудники силовых органов и военнослужащие должны контролировать обстановку, в том числе на улицах.

"Им до всего должно быть дело — до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент считает, что в Беларуси пока еще не достигли верха в дисциплине, силовики и военнослужащие должны контролировать обстановку, в том числе на улицах.

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