Лукашенко: людям в погонах до всего должно быть дело

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказывается за укрепление дисциплины в стране и возлагает в этом большие надежды на сотрудников силовых органов и военнослужащих.



© REUTERS Vasily Fedosenko Лукашенко пообещал оптимизировать силовые структуры до конца года

В четверг на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Лукашенко затронул вопросы реализации в стране положений Директивы №1.

"Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул важность того, что белорусы "живут в спокойной, безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть".

По словам президента, в основе стабильности в обществе лежит дисциплина.

"Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина — вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах", — сказал белорусский лидер.

По его мнению, сотрудники силовых органов и военнослужащие должны контролировать обстановку, в том числе на улицах.

"Им до всего должно быть дело — до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем", — сказал президент.