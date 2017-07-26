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Лукашенко: людям в погонах до всего должно быть дело
27.07.2017 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказывается за укрепление дисциплины в стране и возлагает в этом большие надежды на сотрудников силовых органов и военнослужащих.
© REUTERS Vasily Fedosenko
В четверг на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Лукашенко затронул вопросы реализации в стране положений Директивы №1.
"Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.
Президент подчеркнул важность того, что белорусы "живут в спокойной, безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть".
По словам президента, в основе стабильности в обществе лежит дисциплина.
"Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина — вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах", — сказал белорусский лидер.
По его мнению, сотрудники силовых органов и военнослужащие должны контролировать обстановку, в том числе на улицах.
"Им до всего должно быть дело — до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем", — сказал президент.
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Президент считает, что в Беларуси пока еще не достигли верха в дисциплине, силовики и военнослужащие должны контролировать обстановку, в том числе на улицах.
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