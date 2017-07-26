Известный в кругах разной ширины TC Луома написал текст, почему детям надо тягать «железо». А блог «Зожник» снабдил этот текст научными рекомендациями — с какого возраста можно заниматься, по мнению ученых, медиков и экспертов.



Фото с сайта coach.nine.com.au

Итак, послушаем мнение Луома (в сокращении. — Прим. GO.TUT.BY).

Спросите себя, разумно ли отдавать детей и особенно подростков исключительно в командные виды спорта? Да, если ребенок сам тянется к этому, но в большинстве своем наши дети прирожденные индивидуалисты.

Командные виды спорта нацелены только на победу, никого не интересуют индивидуальные достижения и радость обретения новых навыков, а также уверенность и удовлетворение, которые сопровождают этот процесс. Наши дети часто вынуждены подчиняться диктату тренера, чье чувство собственного достоинства полностью зависит от успехов и славы его команды. А еще командные виды спорта — это жесткая конкуренция, к которой не каждый ребенок готов, и нам, взрослым, не лишним было бы задуматься об особенностях тренировок детей.

Мое мнение — есть разумная альтернатива, которая может научить вашего ребенка дисциплине, уверенности в себе и всему тому же, что и командные виды спорта, — это тренировки с отягощениями в тренажерном зале, и существует множество причин, по которым детям и подросткам следует этим заниматься.

1. Силовые тренировки помогают развить самоуважение

Базовая задача тренера — развить у ребенка самоуважение.

Некоторые дети растут высокими и тощими, другие остаются маленькими и пухлыми, на их лицах нередко написано, что им некомфортно в собственных телах. Даже многие вполне гармонично сложенные дети молча страдают от искаженного восприятия своей фигуры, которая кажется им ужасной.

Силовые тренировки помогают подросткам в развитии физической привлекательности, которая играет для них важную роль в самоуважении. Набор 4−5 кг мышечной массы или сжигание 7 кг жира повышают самооценку намного эффективнее, чем сеансы психотерапии. Кроме того, дисциплина, которая потребуется для таких изменений внешности, ничуть не меньше, чем в командных видах спорта.

2. Тренировки с отягощениями укрепляют здоровье

Силовые тренировки дают не только силу, но и акцентируют внимание подростков на здоровье и здоровой пище. Когда вы начинаете тренироваться в тренажерном зале, пища становится целым новым миром, это больше не какая-то ерунда, которую вы кладете в рот, чтобы не скучать во время компьютерной игры. Еда становится топливом, питательной средой, у нее появляется предназначение — рост мышечной массы или снижение подкожного жира.



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3. Силовые тренировки могут укрепить семейные связи

Тренировками с отягощениями можно заниматься вместе, и это хороший способ узнать об усилиях, достижениях и слабостях своего ребенка.

В тренажерном зале недостатки невозможно скрыть, все слабости как на ладони — будь то лень, дефицит внимания или усердия. Не как родитель, как опытный лифтер, как старший товарищ, вы можете продемонстрировать правильную технику вместо слов: «Делай, как я говорю». Вы можете показать пример и заслужить этим уважение.

4. Индивидуальные тренировки полезнее для развития, чем командные

На каждые 8−9 хороших игроков футбольной команды приходится один или два, которые регулярно просиживают на скамейке запасных. Расскажите им о ценности командной работы и не удивляйтесь, если они скажут, что их незаслуженно не оценили.

Для тренировок с отягощениями не нужна команда, менеджер, рефери, девчонки, трясущие помпонами и бедрами с равным энтузиазмом и апломбом. Победа складывается из персональных усилий и личных достижений. Она личная, она приносит удовлетворение, в котором нет моральных двусмысленностей. Вы быстро узнаете, что в спорте не важно, насколько вы сильны, так как почти всегда найдется какой-то «сукин сын» сильнее вас.

5. Тренировки с отягощениями — это внесезонный вид спорта

Тренировки в тренажерном зале идут постоянно, ну, знаете, как сама жизнь, — они становятся ее частью. И если баскетболист в 30 вынужден попрощаться с любимой командой, ведь в спину дышат следующие 15-летние, жадные до славы, в тренажерный зал вы будете ходить и в 40, и в 50. Я уж не говорю о том, что выглядеть и чувствовать себя вы будете гораздо моложе своих сверстников.



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6. Тренировки в тренажерном зале могут предотвратить переход вашего ребенка на «темную сторону»

Три раза в жизни мне пришлось попрощаться с детьми на пороге подросткового возраста. Будучи неплохо осведомленным в эндокринологии и психологии, я знал, что они отправляются на «темную сторону». Так я называю возраст с 13 до 19 лет, когда дети, подстрекаемые гормонами и в результате мыслящие хаотично, будучи не в состоянии проконтролировать негативные мысли, обращаются к наркотикам, алкоголю, постоянному бессмысленному веселью, лихорадочному поиску одобрения своих друзей или, наоборот, — к бунтарству и жалким попыткам доказать, что им плевать на это одобрение.

Насчет детишек я оказался прав. Они едва здоровались со мной, когда погрузились в подростковую одержимость собой. Двоим из них удалось пережить этот период, они не достигли высот, но остались людьми, третий умер от передозировки героином. Было бы опрометчиво заявлять, что тренировки с отягощениями могут спасти всех подростков от перехода на «темную сторону», но в этом есть некоторый смысл.

Завсегдатаи вашего тренажерного зала, тренеры, даже обслуживающий персонал — тоже своего рода команда. Здесь стремятся к самоуважению, дисциплине, здоровью, личным достижениям.

7. Тренировка детей в тренажерном зале уменьшает пропасть между полами

Все чаще случается, что отдельные девочки наравне соревнуются с мальчиками в бейсболе или футболе, но это все еще редкость, достойная упоминания в местных новостях. В большинстве случаев мальчики растут, считая, что девочки слабее их, а поскольку победы в спорте очень важны для мальчиков и юношей, то гендерное неравенство в спорте приобретает непропорциональный вес в формирующихся представлениях о женщине. К сожалению, это может сохраниться на всю жизнь.

Мальчики и девочки могут тренироваться вместе без проблем, хотя юноши в целом превосходят девушек силой верхней половины тела, однако различия в силе нижней половины обычно ничтожны. Совместная силовая работа в тренажерном зале не оставляет места различию между полами. Те же тренировочные площадки, те же программы, те же тренеры и то же оборудование.

8. Силовая тренировка детей в тренажерном зале учит защищаться самостоятельно

Физическую силу и уверенность в себе окружающие чувствуют и без демонстрации. Такая внутренняя сила, дополненная физической, создает безопасный мир вокруг вашего ребенка. В особенности это касается школьного окружения подростков, где силу уважают, как в тюремном дворе, и слабак становится жертвой.



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Официальная позиция: с какого возраста можно тренироваться с «железом» Для начала следует развеять один заскорузлый миф — что силовые тренировки замедляют рост ребенка. По словам специалистов ACSM и Спортивной комиссии Австралии (AIS), последние исследования показывают, что в предподростковом периоде эпифизарные пластины (зоны роста) не находятся под риском разрушений, если тренировки разработаны соответствующим образом и ребенок находится под наблюдением специалиста. Скорее наоборот: ученые из ACSM отмечают, что физическая активность с применением силовых тренировок может на самом деле лишь поспособствовать росту и укреплению костей ребенка, ведь наиболее значительное формирование костей происходит именно в детстве. По словам специалистов из ACE (American Council On Exercise), дети могут начинать тренироваться в силовом стиле уже тогда, когда они демонстрируют эмоциональную зрелость и способны четко понимать и следовать указаниям — а это возраст 7 или 8 лет. Ученые из ACSM подчеркивают, что многие, но не все семи- и восьмилетние мальчики и девочки имеют возможность воспользоваться преимуществами силовых тренировок. Отжимания, скручивания, приседания — все эти упражнения не принесут проблем, если выполнять их с правильной техникой и следовать указаниям тренера.