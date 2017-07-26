В Минтруда рассказали, сколько белорусов продолжает работать на пенсии

Почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. При этом 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. В статистике не учитываются белорусы, которые получают социальные пенсии, а также военные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

В Минтруда отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус.

По данным на 1 мая, женщины чаще выходят на работу на пенсии, чем мужчины — 439,9 тысячи против почти 203 тысячи.

Сколько белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжает работать возрастная категория мужчины, число пенсионеров число работающих мужчин, человек женщины, число пенсионеров число работающих женщин, человек до 55 лет 101 324 26 636 122 997 50 584 55−59 63 018 31 281 368 842 204 999 60−64 211 628 88 938 339 549 113 736 65−69 174 878 42 431 290 075 53 788 70−79 161 121 13 017 368 343 16 241 80−89 66 971 651 229 111 568 90−99 5 341 12 30 173 10 старше 100 лет 35 - 352

- Всего: 202 966 439 926

По стране насчитывается 22 работника старше 90 лет. Больше всего их проживает в Минске — 15 человек. А в Брестской и Могилевской областях — ни одного.