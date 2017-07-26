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В Минтруда рассказали, сколько белорусов продолжает работать на пенсии
Почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. При этом 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. В статистике не учитываются белорусы, которые получают социальные пенсии, а также военные.
В Минтруда отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус.
По данным на 1 мая, женщины чаще выходят на работу на пенсии, чем мужчины — 439,9 тысячи против почти 203 тысячи.
По стране насчитывается 22 работника старше 90 лет. Больше всего их проживает в Минске — 15 человек. А в Брестской и Могилевской областях — ни одного.
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Почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. При этом 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж.
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