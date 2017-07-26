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В Минтруда рассказали, сколько белорусов продолжает работать на пенсии

27.07.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
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Почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. При этом 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. В статистике не учитываются белорусы, которые получают социальные пенсии, а также военные.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

В Минтруда отмечают, что на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус. 

По данным на 1 мая, женщины чаще выходят на работу на пенсии, чем мужчины — 439,9 тысячи против почти 203 тысячи.

Сколько белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжает работать
возрастная категория мужчины, число пенсионеров число работающих мужчин, человек женщины, число пенсионеров число работающих женщин, человек
до 55 лет 101 324

26 636

 122 997

50 584
55−59 63 018

31 281

 368 842

204 999
60−64 211 628

88 938

 339 549

113 736
65−69 174 878

42 431

 290 075

53 788
70−79 161 121

13 017

 368 343

16 241
80−89 66 971

651

 229 111

568
90−99 5 341

12

 30 173

10
старше 100 лет 35 - 352
 		 -
Всего:   202 966  

439 926

По стране насчитывается 22 работника старше 90 лет. Больше всего их проживает в Минске — 15 человек. А в Брестской и Могилевской областях — ни одного.

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Теги: Минск
 
 
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Почти 643 тысячи белорусов, которые получают трудовые пенсии, продолжают работать. При этом 22 работающих пенсионера уже преодолели 90-летний рубеж.

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