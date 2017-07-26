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"Юность" против "Динамо". Онлайн главного противостояния в белорусском хоккее
Второй день «Кубка Минска» начнется с главного противостояния белоруского хоккея — «Юность» против «Динамо».
Минчане неудачно начали турнир, уступив в первом матче московским одноклубника — 3:6. Что касается «Юности», то для команды Михаила Захарова эта встреча будет на турнире первой.
SPORT.TUT.BY ведет текстовый онлайн матча.
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Второй день "Кубка Минска" начнется с главного противостояния белоруского хоккея - "Юность" против "Динамо".
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