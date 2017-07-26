Второй день «Кубка Минска» начнется с главного противостояния белоруского хоккея — «Юность» против «Динамо».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Минчане неудачно начали турнир, уступив в первом матче московским одноклубника — 3:6. Что касается «Юности», то для команды Михаила Захарова эта встреча будет на турнире первой.

SPORT.TUT.BY ведет текстовый онлайн матча.

Изменить сортировку сообщений трансляции