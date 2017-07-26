Китайская Changan начала продажи нового компактного кроссовера CS55

Пока новинка поступила в продажу у себя на родине — в модельном ряду Changan CS55 встанет на ступеньку выше нынешнего CS35.





В длину компактный «паркетник», впервые представленный минувшей весной на автосалоне в Шанхае, достигает 4,5 м, ширина автомобиля составляет 1,85 м, колесная база — 2,65 м. При этом «китаец» может похвастаться довольно богатой комплектацией, которая включает двухзонный климат-контроль, многофункциональный кожаный руль, ABS и ESP, мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном и камеру заднего вида.





Пока для переднеприводной новинки заявлен один двигатель — 1,5-литровая бензиновая турбированная «четверка» мощностью 156 лошадиных сил (крутящий момент равен 226 Нм). Коробки передач — 6-ступенчатые: «механика» либо «автомат».





В общей сложности китайские покупатели смогут выбирать между восемью различными вариантами исполнения CS55. Цены на новинку варьируются от 83 900 до 123 900 юаней (примерно от 12 500 до 19 700 долларов в пересчете).





Попадет ли новый кроссовер Changan за пределы Поднебесной, пока неясно. Но раз уж в Беларуси работает дилер этой марки, можно рассчитывать, что автомобиль появится на нашем рынке. Правда, при таких ценах у него будет слишком много конкурентов.