ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк: инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими

27.07.2017 14:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нацбанк: инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими

фото: Belta.by

Нацбанк заявил о положительных тенденциях в денежно-кредитной сфере в первом полугодии.

Итоги реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии рассмотрены 27 июля на расширенном заседании правления Нацбанка.

Как было констатировано на заседании, скоординированная направленность политики Национального банка и правительства на обеспечение макроэкономической сбалансированности способствовала сдерживанию инфляционных процессов. В июне годовой темп прироста потребительских цен снизился до 6,5 процента с 10,6 процента в декабре 2016 года. Базовая инфляция в июне 2017 года составила 5,3 процента в годовом выражении.

Снижение фактической инфляции и уверенность в устойчивости данного процесса позволили Национальному банку в первом полугодии 2017 года ускорить динамику снижения ставки рефинансирования, что способствовало уменьшению процентных ставок и на кредитно-депозитном рынке.

На фоне избыточной ликвидности банков динамика кредитования остается невысокой. В корпоративном сегменте кредитование сдерживает низкий платежеспособный спрос предприятий. В целом дезинфляционное влияние внутреннего спроса сохраняется, несмотря на активизацию потребительского кредитования во II квартале.

На депозитном рынке сохраняется тенденция сокращения вкладов в инвалюте при росте срочных депозитов в белорусских рублях, что отражает процессы дедолларизации.

По итогам первого полугодия 2017 года обеспечен рост золотовалютных резервов при снижении валютных обязательств Национального банка.

Инфляционные ожидания в экономике снижаются, хотя остаются достаточно высокими. В конце II квартала отмечается более быстрое восстановление роста доходов населения и потребительского спроса, что наряду с июньским ростом цен на продовольствие может сдерживать дальнейшее замедление инфляции.

Во втором полугодии 2017 года Национальный банк продолжит реализацию монетарной политики, направленной на устойчивое замедление инфляции и поддержание макроэкономической сбалансированности. В дальнейшем возможность снижения процентных ставок будет определяться развитием макроэкономической ситуации в целом, скоростью приближения темпов прироста цен к среднесрочной цели (не более 5 процентов в 2020 году), а также состоянием и перспективами платежного баланса Республики Беларусь, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк заявил о положительных тенденциях в денежно-кредитной сфере в первом полугодии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Беларусь должна достойно провести II Европейские игры в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика