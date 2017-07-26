В прокат Бреста и области выходит новый фильм

27 июля в кинотеатрах Бреста и области стартует шпионский триллер « Взрывная блондинка » с Шарлиз Терон. AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильме и подсказывает, где его смотреть.





Сюжет развивается в 1989 году. Берлинская стена вот-вот падет, но, прежде чем это случится, в городе развернется еще одна шпионская история. Две недели назад в Берлине был убит агент британской разведки, работавший под прикрытием. При нем была информация от источника с Востока — список, предположительно содержащий имена всех шпионов, работающих в Берлине, причем со всех сторон.

Тело погибшего агента MI6 обыскано, но список не найден. Теперь этот опасный материал предстоит разыскать Лоррейн Бротон, которая прежде не работала в Берлине. Лоррейн, успешная и многое умеющая шпионка, попадает в самые разные ситуации — от столкновения с контршпионажем до тайных покушений, — чтобы разыскать список и спасти своих коллег из MI6 от неминуемого раскрытия.

В компании Терон абсолютно чумовой персонаж в исполнении Джеймса МакЭвоя. Также в фильме снимались София Бутелла, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан. Режиссер этого боевика — Дэвид Литч, известный своей работой «Джон Уик».