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В прокат Бреста и области выходит новый фильм

27.07.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
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27 июля в кинотеатрах Бреста и области стартует шпионский триллер «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон. AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильме и подсказывает, где его смотреть.


Сюжет развивается в 1989 году. Берлинская стена вот-вот падет, но, прежде чем это случится, в городе развернется еще одна шпионская история. Две недели назад в Берлине был убит агент британской разведки, работавший под прикрытием. При нем была информация от источника с Востока — список, предположительно содержащий имена всех шпионов, работающих в Берлине, причем со всех сторон.

Тело погибшего агента MI6 обыскано, но список не найден. Теперь этот опасный материал предстоит разыскать Лоррейн Бротон, которая прежде не работала в Берлине. Лоррейн, успешная и многое умеющая шпионка, попадает в самые разные ситуации — от столкновения с контршпионажем до тайных покушений, — чтобы разыскать список и спасти своих коллег из MI6 от неминуемого раскрытия.

В компании Терон абсолютно чумовой персонаж в исполнении Джеймса МакЭвоя. Также в фильме снимались София Бутелла, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан. Режиссер этого боевика — Дэвид Литч, известный своей работой «Джон Уик».

Где смотреть:

Брест — кинотеатр «Беларусь», «Мир».

Барановичи — кинотеатр «Звезда», «Октябрь».

Береза — кинотеатр «Октябрь».

Кобрин — кинотеатр «Радуга».

Лунинец — кинотеатр «Октябрь».

Пинск — кинотеатр «Победа».

 

 
Теги: Брест
 
 
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27 июля в кинотеатрах Бреста и области стартует шпионский триллер «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон. AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильме и подсказывает, где его...

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